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間諜APP五子棋遊戲回傳國家機密 外交部資訊全漏...被陸讚「稀奇」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
總統府被共諜滲透案，台北地檢署已羈押4名民進黨前黨員黃取榮等被人，今偵結起訴。記者蕭雅娟／攝影
總統府被共諜滲透案，台北地檢署已羈押4名民進黨前黨員黃取榮等被人，今偵結起訴。記者蕭雅娟／攝影

民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸人員吸收淪為共諜，涉從2017年起長期刺探收集國家秘密賺報酬，透過好友邱世元吸收總統府諮議吳尚雨、外交部秘書何仁傑，並以用大陸提供的公務手機內建的間諜小遊戲APP「五子棋」單向回傳賴清德時任副總統時出訪巴拉圭，及外交部接見友邦資料，其中何仁傑交付的資料還被情工人員稱讚「稀有、有價值」可以多給獎勵。

檢調查出，64歲黃取榮曾是民進黨新北市議員李余典前特助，也是資深黨工，曾在大陸經商，疑在2017年被大陸情工人員吸收為間諜，返台後透過一樣是民進黨工的好友、民進黨民主學院前副主任邱世元尋找政府機關公務員找尋機密資料。

檢方追查，黃、邱發展兩條間諜路線，鎖定國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的核心幕僚秘書何仁傑，何仁傑涉嫌2022年12月至2024年3月間提供了外交部與友邦國家的接見資料、工作會議紀錄，甚至還有經貿合作架構與目標，還被大陸情工人員稱讚「稀奇！」

檢調還原黃取榮手機，發現黃與情工人員對話紀錄中，情工人員針對何仁傑提供的外交相關秘密，不吝嗇稱讚資料很「稀奇」、「真有價值、很有幫助」、「可以多給獎勵」。何仁傑則是迄今否認犯行。

檢方也首度發現間諜，情工人員交給黃取榮公務手機，其中一款五子棋的小遊戲記憶體占比特別龐大，進入五子棋遊戲，根本沒有辦法使用棋盤下棋，遊戲只是掩人耳目，實際上是一款由情工人員設置的具備單向回傳資料功能間諜APP。

檢方指出，黃取榮涉以情工人員提供的手機，利用間諜APP回傳收集到的錄音、秘密檔案、影片等。黃取榮承認自己是共諜，使用五子棋遊戲回傳的檔案，但辯稱都不是重要國家機密，而是自己在網路上收集的資訊，胡亂拼揍後自己撰寫的檔案。

檢方指出，黃取榮利用民進黨人脈發展，違反國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌，透過邱世元找上賴清德任副總統時期的機要吳尚雨，打探總統府消息，吳尚雨涉嫌在2023年7月至2024年1月間，提供了賴清德在副總統時期出訪巴拉圭的機密資料，其中連不公開行程的途中，都能看到疑有大陸人士抗議；賴清德競選總統期間的行程也由吳尚雨交給邱世元，邱世元再傳給黃取榮，由黃以間諜APP回傳給情工人員。

台北地檢署今偵結，依國家機密保護法洩漏、交付經核定的國家機密於大陸地區罪、洗錢等罪嫌起訴黃取榮等4人，建請法院量處重刑。黃取榮為大陸地區發展組織部分，屬二審管轄，台灣高等檢察署今同步偵結，認定黃取榮違反國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌，依法起訴，具體求刑12年徒刑。

間諜 工人 外交部

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