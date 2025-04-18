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國安補洞 卓揆：強化公職查核

聯合報／ 記者黃婉婷蕭雅娟／台北報導
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影

共諜案連環爆，行政院長卓榮泰昨天指示，政府應全面強化國家安全機制，檢討「公務人員任用法」第四條所規範的查核機制，力求落實、精進，兩周內提出強化方案；針對精進面向，擬以接觸機密程度作為審核準則，並思考入職後是否也要定期或不定期查核。

行政院發言人李慧芝昨在行政院會後記者會時轉述卓揆表示，近期在政府積極偵辦下破獲首起共諜案件，被滲透的機關多屬機敏單位，需要特別加以重視，凡涉案人員一律依法嚴懲，政府更應全面強化國家安全機制。

卓揆指出，依「公務人員任用法」第四條規定，涉及國家安全或重大利益的公務人員需要辦理特殊查核，而相關制度及執行現在有必要重新加以檢視，是否有執行不夠落實、或現行規範有需要因應情勢變化加以精進之處，防堵境外敵對勢力無所不用其極的滲透。

兩周內研議應對方案

卓揆表示，相信絕大部分公務員奉公守法、為民服務，但為守護國家安全和民主自由生活方式，政府要從制度面加強把關、完善制度。他請政務委員馬永成兩周內邀集相關單位研議強化方案，也請公務員加強國安意識、堅守國家忠誠。

國安會秘書長吳釗燮先前任職國安會、外交部的幕僚何仁傑也被以共諜偵辦。行政院人事總處人事長蘇俊榮表示，何仁傑在外交部時期所涉案件，當時等都做過忠誠查核，將思考是否每年定期查核。

對於是否修正「公務人員任用法」？政務委員林明昕指出，將先檢視現有查核辦法是否執行不利或須加強，他並強調這是在舊有制度下調整，而非大制度改革，目的是希望落實措施，「政府檢視措施不會漫無止盡，或是為考核而考核」。

台北地檢署偵辦總統府被共諜滲透案，目前已羈押四名被告，其中民進黨前黨員黃取榮、邱世元羈押屆滿二個月，台北地方法院昨提訊二人開庭，裁定黃、邱自四月二十日起延長羈押二個月，禁止接見、通信、受授物件。另外時任賴清德副總統機要吳尚雨羈押期限將屆滿，檢方已聲請延押，將於近日開庭。

檢調追查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，曾因經商多次出入大陸地區，遭中共情治人員吸收，返台以情報換取金錢，透過好友、民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任賴清德副總統機要吳尚雨，及國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的核心助理何仁傑。

檢調掌握，黃取榮、邱世元涉從吳尚雨取得賴清德出訪友邦等機敏資料，從何仁傑手中取得公務機密文件，交付給中共情治人員，依資訊重要性、機密性取得不等金錢。

共諜 民進黨

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