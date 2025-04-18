涉外人士談共諜案 戰狼吳釗燮養「狐狸」

民進黨共諜案連環爆，近來竟然燒到國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長期間的幕僚何仁傑，讓認識何仁傑的涉外人士都大呼不可置信，納悶「怎麼會是他？」一下子深刻體會到什麼叫做「知人知面不知心」。

「何仁傑以前常常在部長室待很晚，不知道在做什麼，」有涉外人士說，現在回想起來，細思極恐，還當真是「小心！匪諜就在你身邊」。

何仁傑雖然不是身居決策要位，但作為貼身秘書，為吳釗燮安排大小行程，每天見誰不見誰，都得經過何仁傑之手，駐外館處要向部長報告，也得聯繫他；而我駐美代表處越洋傳回台灣的電報，也常是何仁傑先過目，竟都成了他的斂財情資。

諷刺的是，吳釗燮任外交部長長達六年，經常插嘴兩岸情勢，向來以「戰狼」聞名，如今回頭來看，狼旁邊養了一隻狐狸卻不自知，叫人情何以堪？

不少涉外人士心頭上的疑問是：何仁傑到底從對岸拿了多少好處，才會從大家過去的理想青年，成了背骨者？多少錢才讓他背棄所有從政以來所堅持的信念？

尤其吳釗燮可能缺乏識人之明，但「護短」、對自己人呵護有加，是他作為長官的優點，既然當初重用何仁傑，就不可能虧待他，豈料到何最後還是被敵方收買。

有涉外人士認為，所幸何仁傑在去年三月已經去職，否則延燒到新上任的賴政府，執政黨不但說不清楚，還可能背上一個被「蒙在鼓裡」的罵名，畢竟在反滲透上，無能總比無知好。

現在，何仁傑已然見光，是不是最後一顆粽子尚未可知；說不定順藤摸瓜查下去，有可能發現的是一串又一串。

但塞翁失馬、焉知非福，連環爆的共諜案可能是一個大清掃的契機，但不能只有單一部會孤軍奮戰，而是需要整個國安系統動起來「保密防諜」。

賴清德總統三月曾宣誓要對抗中國大陸統戰滲透，現在正是從內部肅清開始，證明其志的大好時機；這不僅是台灣內部的問題，更要乘機向美國證明，台灣致力於「嚇阻」策略，不會在開打前就把作戰計畫統統交到對岸手上；這可能遠比提高國防預算來得重要的多。