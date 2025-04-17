【重磅快評】民進黨養共諜，賴清德轉移焦點株連全國

民進黨共諜案連環爆，共諜就在賴清德總統身邊，而且府院黨全淪陷，迫使兼任民進黨主席的賴清德接連兩周都在中常會上就共諜案作裁示，但相關裁示不是畫錯重點，就是轉移焦點，胡亂牽連。

上周中常會，賴清德指示中央黨部研擬急難救助方式，避免黨工因生活急難需求遭收買。但別人當共諜就是賣台，軍人被收買還要恢復軍事審判，黨工當共諜卻是環境所迫，情有可原，並要給予急難救助；為民進黨共諜開脫已讓人瞠目結舌，抓共諜還搞雙標更荒謬到不行。

賴清德也形同自曝民進黨與黨公職就是「慣老闆」。民進黨黨工與助理面對的，到底怎樣的低薪惡劣職場，而致集體陷入「經濟困頓」？就算黨工與助理只能「做功德」，但如果連總統府諮議都經濟困頓，一般民眾恐怕都窮得只能吃香蕉皮了。

經過一星期，民進黨共諜案仍延燒不止，本周中常會，賴清德再作裁示。他批評共諜黨員忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人，應受黨紀嚴懲、法律制裁及社會批判。賴清德要求國安修法，並指示建立黨公職及黨工赴中港澳或與陸官方人員接觸的報備報告機制，強化國安法治教育，以及黨公職助理規範。

但賴清德還是努力轉移焦點。賴清德沒有檢討民進黨價值精神的淪喪與國安查核的漏洞，反而轉身抬腳就踹藍白兩黨。他引用民進黨立委王世堅的論調，指守護台灣的民進黨自然成為中國滲透對象，而不是和中國同聲同調的政黨。台北市長蔣萬安大酸「我綠共我驕傲」，果然不假。

賴清德也不忘抹紅志不同道不合的過去同志。他說，「民進黨被滲透也不是從今天才開始，大家可以看看，有多少之前的黨公職，在卸任後，對國家主權的立場大轉變，就可了解。」這是要求那些已經無法忍受民進黨沉淪的過去同志閉嘴。問題是，他都能具體指控卸任黨公職被滲透，為何不送辦？

賴清德檢討老半天，就是不談他自己與國安會秘書長吳釗燮的責任和損害範圍。賴清德從副總統到總統，共諜一路跟隨；吳釗燮從民進黨秘書長、國安會秘書長、總統府秘書長到外交部長，共諜更隨侍左右；加上總統侍衛室也淪陷，可說總統府內外城牆都被攻破，賴清德卻大聲指責藍白兩黨和過去同志！

民進黨共諜案二月就被檢察官搜索聲押，府院黨檢秘而不宣，但賴清德已準備轉移焦點，三月間突然拋出「賴十七條」，對軍公教警及國營機構人員全面進行政治忠誠查核，連陸配都不放過；接著各級學校師生也都將被迫接受識讀中國威脅的洗腦。

但是，民進黨養共諜、總統府藏諜窩，為什麼批評藍白兩黨、大罵過去同志，而且懷疑軍公教警，全國皆株連？