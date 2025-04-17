吸收總統府前諮議、吳釗燮助理 黃取榮、邱世元涉共諜案延押2月

台北地檢署偵辦總統府被共諜滲透案，已羈押4名被告，其中民進黨前黨員黃取榮、邱世元羈押屆滿2個月，今台北地方法院提訊開庭2人開庭，法官裁定黃、邱自4月20日起延長羈押期間二月，並禁止接見、通信、受授物件。

北院法官今下午開延押庭，諭知黃取榮、邱世元自今年4月20日起延長羈押期間二月，並禁止接見、通信、受授物件。

共諜案邱世元、黃取榮與民眾黨前主席柯文哲一樣被羈押在台北看守所，今早3人與他案被告一同搭囚車抵達北院，等候法官開庭。由於3人均禁見，車內均有戒護隔離座位，不會交談。黃取榮頂著白髮，穿著短袖、短褲，腳踩藍白拖，面戴口罩，火速步入法院。

檢調追查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，因曾在大陸經商多次出入大陸地區，遭中共情治人員吸收，返台以情報換取金錢，透過好友、民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任賴清副總統機要吳尚雨，及國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的核心助理何仁傑。

檢調掌握，黃取榮、邱世元涉從吳尚雨取得賴清德出訪友邦等機敏資料，從何仁傑手中取得公務機密文件，交付給中共情治人員，依資訊重要性、機密性取得不等金錢。另，吳尚雨羈押期限將屆滿，檢方已聲請延押，將於近日開庭。何仁傑剛被羈押，羈押期限未滿。