共諜案綠輕縱府院黨嚴懲官兵 馬文君：打擊軍心士氣

民進黨立委沈伯洋等人提出陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案，明定軍士官犯內亂罪、外患罪，經判刑確定，或犯國家安全法、陸海空軍刑法違反效忠國家職責罪章、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法之罪，經判處徒刑確定，就喪失退休金。

立委馬文君說，她支持肅清並嚴懲共諜，但同樣是共諜案，民進黨輕縱府院黨、嚴懲官士兵，嚴重打擊軍心士氣，她呼籲國防部秉持專業，既要保密防諜，也要捍衛立場，不要屈從黨意，盡速提出自己的版本。

馬文君說，過去審查外交國防相關議案，都是尊重行政部門，行政部門提出版本之後，再與各委員版本一起審查，但這次國防部還沒提出修正版本，沈伯洋等人就搶先提出修正草案，動不動就取消退休金，茲事體大。

沈伯洋的版本是，一審判決有罪，就取消退休金，若是後來無罪定讞再歸還，那國防部需不需要付利息？需不需要道歉？需不需要比照促轉會回復名譽？

再者，取消退休金，是取消多少，國防部主張「一定比例」，但沈的版本沒有這麼寫，而羅列了這麼多法規，一但觸犯都要取消，試問重判7年以上跟輕判6個月，都要取消退休金嗎？取消多少？相關配套規定，也付之闕如。

最近民進黨多名助理、黨工遭吸收成為共諜。民進黨還要提供急難救助，民進黨對於官士兵涉案的嚴格，更會打擊國軍官兵士氣。