防堵境外敵對勢力滲透 卓揆：強化國家安全機制

共諜案近日出現連環爆，行政院長卓榮泰17日於行政院會中表示，面對日益嚴重的境外敵對勢力滲透，近期在政府積極偵辦下，破獲數起共諜案件，而被滲透的機關多屬機敏單位，需特別加以重視，凡涉案人員一律依法嚴懲，政府更應全面強化國家安全機制。

卓榮泰指出，依據《公務人員任用法》第4條，涉及國家安全或重大利益的公務人員，需辦理特殊查核；然而相關制度及執行，現在有必要重新檢視，是否有執行不夠落實，抑或現行規範有需要因應情勢變化，加以精進之處，以有效防堵境外敵對勢力無所不用其極的滲透。

卓榮泰強調，他相信絕大部分公務人員都是奉公守法、為民服務，但為了守護國家安全和民主自由的生活方式，政府必須從制度面加強把關，而更完善的制度，也能對所有公務人員提供更有力的保障。

卓榮泰請政務委員馬永成於2周內邀集相關單位研議強化方案，也請所有公務同仁務必加強國安意識，身為公務員，更要堅守對國家的忠誠。

針對強化方案方向，行政院發言人李慧芝說明，忠誠查核目前是根據職等、職稱進行，而非依接觸機密的程度辦理，這可能是未來的檢討方向。

行政院人事總處人事長蘇俊榮說明，何仁傑在外交部時期所涉案件，當時相關人都做過忠誠查核，這是必須檢視的部分，也正思考是否每年定期查核。

至於是否修改「公務人員任用法」，政務委員林明昕則說，將先檢視現有查核辦法是否執行不利，或須加強，他並強調這是在舊有制度下調整，而非大制度改革，目的是希望落實措施，「政府檢視措施不會漫無止盡，或是為考核而考核」。

此外，政府日前清查公務員是否持有中國身分證等證件，陸委會說，程序仍在進行中，數據尚未出爐。