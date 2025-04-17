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共諜滲透國安機敏單位 卓揆指示檢討公務員查核方案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

共諜案連環爆，行政院長卓榮泰今天在行政院會上指出，政府應全面強化國家安全機制，檢討公務人員任用法第4條所規範的查核機制，做到落實、精進，他並指示政務委員馬永成2周內邀相關單位研議強化方案。

檢調近期破獲多起共諜案，連國安會秘書長吳釗燮在外交部任內的助理何仁傑等人都中鏢。行政院發言人李慧芝今主持行政院會後記者會時指出，卓揆在院會中提示，面對日益嚴重的境外敵對勢力滲透，近期在政府積極偵辦下破獲首起共諜案件，被滲透的機關多屬機敏單位，需要特別加以重視，凡涉案人員一律依法嚴懲。

卓揆指出，政府更應全面強化國家安全機制，依「公務人員任用法」第4條規定，「涉及國家安全或重大利益的公務人員需要辦理特殊查核」，然而相關制度及執行現在有必要重新加以檢視，是否有執行不夠落實、或現行規範有需要因應情勢變化加以精進之處，有效防堵境外敵對勢力無所不用其極的滲透。

卓揆表示，相信絕大部分公務人員奉公守法、為民服務，但為守護國家安全和民主自由生活方式，政府要從制度面加強把關，更完善的制度也能對所有公務人員提供更有力的保障。

他也請馬永成兩周內邀集相關單位研議強化方案，並請所有公務員須加強國安意識，身為公務員更要堅守對國家的忠誠。

針對強化方案方向，李慧芝說明，忠誠查核目前是根據職等、職稱進行，而非依接觸機密的程度辦理，這可能是未來的檢討方向。

行政院人事總處人事長蘇俊榮說明，何仁傑在外交部時期所涉案件，當時相關人都做過忠誠查核，這是必須檢視的部分，也正思考是否每年定期查核。

至於是否修改「公務人員任用法」，政務委員林明昕則說，將先檢視現有查核辦法是否執行不利，或須加強，他並強調這是在舊有制度下調整，而非大制度改革，目的是希望落實措施，「政府檢視措施不會漫無止盡，或是為考核而考核」。

此外，政府日前清查公務員是否持有中國身分證等證件，陸委會說，程序仍在進行中，數據尚未出爐。

共諜 民進黨

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