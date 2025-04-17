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綠營共諜案延燒 美國務院：台灣是中共統戰部主要目標

聯合報／ 華盛頓即時報導
國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。記者林俊良／攝影
國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。記者林俊良／攝影

民進黨共諜案持續延燒，國安會秘書長吳釗燮於擔任外交部長任內的幕僚何仁傑涉及共諜案遭羈押禁見。美國國務院16日將矛頭指向中共中央統戰部，指台灣是被統戰、干擾的主要目標。

國內檢調持續偵辦民進黨共諜案，繼立法院前院長游錫堃助理盛礎纓、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典前特助黃取榮之後，吳釗燮擔任外交部長期間的助理何仁傑也被查出疑涉犯國安法。

國務院發言人16日回應本報記者表示，美方一直都清楚，中共利用中央統戰部，在全球有爭議的政治空間中，系統性地尋找可能的盟友，並透過勸誘、強迫和欺騙的方式，成功讓他們站到北京那一邊，同時排除對手。

國務院發言人表示，台灣是中共統戰的主要目標，而中央統戰部在執行這些有害的干擾活動中扮演主導性的角色。

國務院發言人重申，美國會持續支持台灣面對來自中國大陸的軍事、經濟、資訊和外交的施壓活動。

共諜 民進黨

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