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新聞眼／共諜案國安大危機 不容輕放

聯合報／ 本報記者周佑政林河名
賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）同台出席活動，爆出幕僚涉嫌共諜案的吳釗燮一臉嚴肅。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）同台出席活動，爆出幕僚涉嫌共諜案的吳釗燮一臉嚴肅。圖／聯合報系資料照片

綠營涉入多起共諜案，府院黨都淪陷。民進黨執政逾八年，掌握無數機敏資訊，如今「綠共」如肉粽串，已是立即且明顯國安危機。賴總統宣示強化國安法制，對已知綠營涉入的共諜案，能否不護短，不分層級徹查到底，或輕輕放下，全民都在看。

民進黨內共諜案連環爆，從立法院前院長游錫堃前助理盛礎纓、總統府總統辦公室聘用諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典特助黃取榮，到國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，被滲透的範圍極廣。

細究目前司法單位查察的綠營共諜案，大多是助理層級涉案，究竟洩漏的機密等級為何，仍有待司法釐清。但其中，吳釗燮前助理何仁傑擔任吳的幕僚超過十年，且是十分親近的幕僚；蔡英文二○一六年執政後，吳釗燮歷任總統府秘書長、外交部長，乃至當前執掌國安會，何仁傑到底掌握、經手、洩漏多少國家機密，必須深究。

對於何仁傑涉共諜案，吳釗燮日前僅透過國安會發聲明表示，該名人員已於去年三月自外交部離職；但以吳釗燮歷來職務的重要性，以及吳與何仁傑的密切性，吳釗燮難以置身事外，正如中研院院士朱敬一所言「重點不在何時離職、重點也不在吳釗燮的助理，而在吳釗燮本人」，吳釗燮不但有義務釋疑，總統府更有必要公布對吳釗燮採取何種調查及處置，以及涉洩機密的損害控管。

相對於游錫堃日前表示，涉嫌共諜案的盛礎纓於二○二二年四月中旬到職，因發現其行為有點異常，二○二三年一月就未再續聘，外界更想追問的是，何仁傑長期擔任吳釗燮的幕僚，吳從未發現何有異常？或是如在野黨質疑的知情不報？都必須對外界釐清。否則，至少檢方也該像大舉偵辦罷免連署涉造假案一樣深入調查，才不會落人辦藍不辦綠的口實。

民進黨從前總統蔡英文到賴總統，已連續執政近九年，掌握兩岸外交國安等重大國家機密，涉入共諜案非同小可。賴總統昨在民進黨中常會提出，在國安法制未完備前，民進黨公職出入中港澳、與具中國官方身分人員接觸，需事前報備等機制。但除了這些「補救措施」，被綠營深惡痛絕的共諜案，豈能只是「船過水無痕」？

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