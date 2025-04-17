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綠營3人有滅證之虞 檢聲請延押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導
民進黨內頻傳共諜案。本報資料照片
民進黨內頻傳共諜案。本報資料照片

台北地檢署偵辦總統府被共諜滲透案，日前聲請延押民進黨前黨員黃取榮、黨員邱世元，台北地方法院今開庭；總統府辦公室前諮議吳尚雨羈押期限也將屆滿，北檢認為犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，有繼羈必要，前天聲請延押。

檢調追查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，因曾在大陸經商多次出入大陸，被中共情治人員吸收，返台以情報換取金錢，找民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任副總統賴清德機要吳尚雨，從吳手中拿取賴出訪友邦等機敏資料，賴擔任總統後，吳任職總統辦公室聘用諮議。

檢調查出，這些機敏資料經邱世元轉給黃取榮，交付中共，黃透過邱吸收國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時核心助理何仁傑，以相同方式交付機密文件給中共，並給付邱、吳、何金錢。檢調本月十日約談何仁傑，何羈押禁見。

檢方查出，立法院前院長游錫堃助理盛礎纓二○一九年被吸收為共諜，今年三月搜索後廿萬元交保，採電子監控。

共諜 吳釗燮 國安會 李余典 民進黨 游錫堃 賴清德

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