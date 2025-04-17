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賴清德：黨公職赴陸港澳須報備

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨主席賴清德。圖／民進黨提供
民進黨主席賴清德。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會上表示，近來發現數起民進黨同志涉及共諜案，民進黨將於國安法制尚未完備前，先採取黨公職赴中國、香港與澳門須報備等三項做法，以高標準審視自我的生活紀律。

賴清德指出，將針對民進黨黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸之情形，建立事前報備、事後報告機制；中央黨部和各地團隊，要透過定期的課程或相關講座，協助黨工、黨公職，強化國安法治意識教育；最後，針對黨籍立委及各縣市議員的助理，請各黨團訂定相對應的規範或機制，並加強助理的國安意識教育。

賴清德表示，這些忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到民進黨黨紀嚴懲，以及法律最嚴厲的制裁及社會批判。

賴清德說，民進黨被滲透其實也不是從現在才開始，從許多之前的黨公職，在卸任後對國家主權的立場大轉變，就可了解；民進黨面對中共滲透，立場一貫且明確，一旦發現，不分政黨、不問何人，支持依法嚴辦，也請立院黨團支持強化國安、防止滲透的相關修法，盡速通過。

賴清德向民進黨中常委表示，大家要時刻謹記，民進黨現在的使命，是捍衛台灣民主自由的憲政體制，秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，承擔起守護民主、守護主權的理念。

共諜 國安法 民進黨 賴清德

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