民眾黨嗆吳釗燮共犯知情不報 諷北檢嫉惡如仇盡速約談

針對國安會秘書長吳釗燮前助理捲入共諜案，台灣民眾黨今天表示，知情不報就是共犯，請吳釗燮負起政治責任，請辭國安會秘書長，而台北地檢署一向嫉惡如仇，也請發揮過往急公好義的精神，盡速依法約談吳釗燮。

民眾黨晚間在臉書發文指出，從總統府、立法院、外交部、民進黨中央黨部到民進黨新北市黨部，全部都爆出共諜案，尤其是吳釗燮擔任外交部長期間，親信何仁傑涉嫌提供機敏情資給中共情治人員，消息曝光也才讓人驚覺，難怪吳釗燮任內斷交8國，中共往往都能事前精準掌握。

民眾黨再指，正當外界細思亟恐，納悶到底窩藏多少共諜、層級多高，並且外洩多少國家機密，卻有側翼甚至是民進黨立委狂喜詭異邏輯，包括共諜就是要安插在敵營、在野黨早就是中共同路人等，還有綠媒報導何仁傑英文不佳，也沒被吳釗燮賦予重要事務，僅擔任行程安排等行政工作。

民眾黨直言，這種「有共諜好光榮」在網路帶風向，加上綠媒意圖粉飾太平，外交部員工氣到受不了向立委黃國昌爆料，原來台灣駐美辦事處的華府相關外交機密資訊，傳到外交部長辦公室都是何仁傑先拿到，外館要跟吳釗燮報告也必須透過何仁傑安排。

民眾黨批評，何仁傑跟隨吳釗燮13年，一路提拔進入總統府、外交部及國安會，如今變成中共下線，吳釗燮只有一紙聲明，不道歉也沒有負責，其實依照國家安全法規定，意圖危害國安的過失犯也有罪刑，台北地檢署一向嫉惡如仇，麻煩趕快約談調查吳釗燮。

民眾黨還說，何仁傑妻子被證實是總統府憲兵退伍，然而被問到是否有洩密疑慮時，國防部長顧立雄的回答是「不評論個案，相信至今為止沒有國防部人員涉入該案」，原來查辦共諜滲透，不用司法介入或者內部調查，只要憑國防部長「自己相信」就通通沒事。

民眾黨表示，洩漏或交付國家機密給外國、中港澳，按照現行法規將處以3至10年徒刑，黃國昌去年提出「國家機密保護法」修正草案，主張洩密給境外敵對勢力者，必須加重刑期為5至12年，民進黨當時以「有其他通盤考量」為由封殺提案，難道擋修法是怕重罰到一堆自己人。

民眾黨強調，如果民進黨真的有抗中保台決心，就盡速把國家機密保護法修法排入議程，麻煩吳釗燮知所進退、承擔政治責任，請辭國安會秘書長，並且主動接受調查，也請府院黨各部門徹查是否還有共諜藏匿、主動向國人交代，不要再隱匿包庇自欺欺人。