賴清德：台灣每個政黨都應該要反共、反納粹

身兼黨民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，台灣是民主法治國家，追求民主、自由、人權的文明生活，台灣不論哪個政黨，都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結一起守護國家，民主、自由、人權的生活方式才有可能延續。

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑因涉嫌偽造連署書遭新北地檢偵辦，他前往複訊時因戴著納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，並拿希特勒著作「我的奮鬥」，引發討論。李坤城批評，這是嚴重國際醜聞。

賴清德指出，國際大屠殺紀念日活動前夕，必須要清楚了解，在二次大戰期間，德國納粹迫害猶太人這是事實，而且有數百萬猶太人犧牲寶貴生命、流離失所，這也是事實，這不是以色列的宣傳，這個事實且是國際社會公認，包括德國都引以為戒。