民進黨爆發共諜案 賴總統嚴厲譴責並研擬三點因應

面對近期民進黨頻頻爆出共諜案，賴清德總統16日指出，民進黨將於國安法制尚未完備前，採取三點作法，針對民進黨黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸之情形，建立事前報備、事後報告機制；中央黨部和各地團隊，要透過定期的課程或相關講座，協助黨工、黨公職，強化國安法治意識教育；針對黨籍立委以及各縣市議員的助理，請各黨團訂定相對應的規範或機制，並加強助理的國安意識教育。

民主進步黨今日召開中常會，會中邀請中台南市團協會理事長謝長穎，以「從點到面，編織一張庇護網-強化台灣全社會防衛韌性的實踐與挑戰」為題進行專案報告。賴總統指出，感謝台南市民團協會理事長謝長穎今天以「韌性社區到韌性國家：從點到面，編織一張庇護網」為題的簡報。

賴總統說，近年台灣民間自主的力量逐漸發展成形，許多民團透過實地訓練，培養民眾的防衛防災以及救護技能，以群體合作方式提升民眾災害應變能力、度過緊急危難時刻、對抗未來可能威脅。台灣面臨著天然災害、以及境外敵對勢力意圖破壞台灣民主秩序的威脅。因此，我在總統府成立了全社會防衛韌性委員會，最近一次委員會會議和實地操演，就在台南召開，驗證在國軍沒有協助的情境下，政府與民間的跨縣市資源整合、社區災防等民力的協調合作。

賴總統也提到，此外，城鎮韌性演習也於4月到7月，會在各縣市輪流舉辦，這一系列的演習，主要在驗證地方緊急應變的能力，讓民間社會能在遭遇極端情況下，維持有秩序的運作。強化全社會防衛韌性，是我們應對未來天災地變、以及極端情境挑戰的核心政策。當我們準備的越充分，就越不畏懼突發的危機，也能更有效的保護全體國人的生命財產安全，讓我們一起繼續努力

賴總統更提到，境外敵對勢力對台灣的滲透力道，日益增大，除了認知作戰、統戰行動、灰色地帶侵擾外；近來，在執政團隊本於國家利益的積極偵辦下，更發現有數起黨內同志涉及共諜案件。這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到黨紀嚴懲，以及法律最嚴厲的制裁，以及社會批判。對於意圖併吞台灣的極權政權而言，守護台灣的民進黨自然成為其積極滲透的對象，而不是和中國同聲同調的政黨。

賴總統說，其實，民進黨被滲透也不是從今天才開始，大家可以看看，有多少之前的黨公職，在卸任後，對國家主權的立場大轉變，就可了解。面對中共的滲透，我們的立場一貫且明確：一旦發現，不分政黨、不問何人，支持依法嚴辦。同時，我也要請立院黨團，支持強化國安、防止滲透的相關修法，儘速通過。作為守護民主、守護主權的政黨，我也在此宣告，民進黨將於國安法制尚未完備前，採取下列三點作法：

第一，我們將針對民進黨黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸之情形，建立事前報備、事後報告機制。 第二，中央黨部和各地團隊，要透過定期的課程或相關講座，協助黨工、黨公職，強化國安法治意識教育。 第三，針對黨籍立委以及各縣市議員的助理，請各黨團訂定相對應的規範或機制，並加強助理的國安意識教育。

賴總統重申，要時刻謹記，民進黨現在的使命是：捍衛台灣民主自由的憲政體制，秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，承擔起守護民主、守護主權的理念。民進黨誕生於專制獨裁的年代，作為推動台灣民主的主要力量，堅持創黨的理想，是我們維持政黨永續發展的靈魂。這並非老生常談，而是民進黨一路走來的價值所在。作為執政黨，每一位從政同志肩負的不只是人民的託付，更包含國家發展的使命。所以，我們要以高標準，審視自我的生活紀律。

另外，賴總統也提到，國際大屠殺紀念日活動前夕，我們必須要清楚了解，在二次大戰期間，德國納粹迫害猶太人這是事實，而且有數百萬猶太人犧牲寶貴生命、流離失所，這也是事實，這不是以色列的宣傳，這個事實且是國際社會公認，包括德國都引以為戒。台灣是民主法治國家，我們追求民主、自由、人權的文明生活，所以台灣不論哪個政黨，都不應該以毛澤東為學習榜樣，更不可學習德國納粹，台灣每個政黨都應該要反共、反納粹，團結一起守護國家，民主、自由、人權的生活方式才有可能延續。