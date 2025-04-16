稱被滲透非今開始…賴清德：法制完備前 綠公職入中港澳需報備

民進黨陣營頻傳共諜案。賴清德總統今天在民進黨中常會表示，境外敵對勢力對台灣的滲透力道日益增大，除了認知作戰、統戰行動、灰色地帶侵擾外，近來在執政團隊本於國家利益的積極偵辦下，更發現有數起民進黨同志涉及共諜案件。民進黨將於國安法制尚未完備前，採取黨公職赴中港澳需報備等三點作法。

賴清德指出，三點做法包括一、將針對民進黨黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸之情形，建立事前報備、事後報告機制。二、中央黨部和各地團隊，要透過定期的課程或相關講座，協助黨工、黨公職，強化國安法治意識教育。三、針對黨籍立委以及各縣市議員的助理，請各黨團訂定相對應的規範或機制，並加強助理的國安意識教育。

賴清德表示，這些忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到民進黨黨紀嚴懲，以及法律最嚴厲的制裁，以及社會批判。對於意圖併吞台灣的極權政權而言，守護台灣的民進黨自然成為其積極滲透的對象，而不是和中國同聲同調的政黨。

賴清德指出，其實民進黨被滲透也不是從今天才開始，大家可以看看，有多少之前的黨公職，在卸任後，對國家主權的立場大轉變，就可了解。面對中共的滲透，民進黨立場一貫且明確，一旦發現，不分政黨、不問何人，支持依法嚴辦。同時也要請立院黨團，支持強化國安、防止滲透的相關修法，盡速通過。

賴清德向中常委們說，大家要時刻謹記，民進黨現在的使命是，捍衛台灣民主自由的憲政體制，秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，承擔起守護民主、守護主權的理念。民進黨誕生於專制獨裁的年代，作為推動台灣民主的主要力量，堅持創黨的理想，是維持政黨永續發展的靈魂，這並非老生常談，而是民進黨一路走來的價值所在。

賴清德表示，作為執政黨，每一位從政同志肩負的不只是人民的託付，更包含國家發展的使命。所以，民進黨要以高標準，審視自我的生活紀律。