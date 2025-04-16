【重磅快評】顧立雄自保還糗爆了吳釗燮

民進黨諜影幢幢，國安會秘書長吳釗燮身陷風暴核心。眼看這把火就要燒到過來，國防部長顧立雄澄清吳釗燮幕僚何仁傑不曾在國安會或國防部任職，國防部每三年做一次安全查核，相信到目前為止沒有國防部人員涉入此案；顧立雄為了自保，不惜切割，把自己的管轄範圍限縮到國防部裡面，還糗爆了吳釗燮。

民進黨吵嚷藍委是共匪立委，但近來府院黨卻連爆共諜案，長期潛伏的共諜大量洩露國家機密，難脫干係的國安會秘書長吳釗燮卻異常沉默。在野陣營一再要求吳釗燮出面說明，府院黨須對此表態，司法單位更應約談吳清查，但均未獲回應。

不過，昨天傳出吳釗燮幕僚何仁傑的妻子曾在總統府憲兵營服役，國防部長顧立雄很緊張，今天馬上做了澄清。但內行人看到了三個重點，一是顧立雄其實只是要強調，不管他任職國安會秘書長或國防部長的任內，單位內都沒有何仁傑這號人物，何所涉案的共諜案都只跟吳釗燮有關。

其次，顧立雄說國防部有做三年一次的安全查核，意思是國防部也有查核何妻，外界不要再針對這一題做文章。三是，顧立雄說他相信到目前為止，國防部人員沒有涉入此案，外界不免認為，顧立雄此說法的言外之意，是不是出了國防部，他就不保證了？

但身為國防部長，顧立雄可以只管國防部裡面有沒有共諜就好了嗎？前一天顧立雄還義正辭嚴譴責二月間宣判的軍中共諜案，包括總統府侍衛室憲兵、士林憲兵隊士官及海軍飛彈快艇部隊官兵，行為態樣有拿五星旗自拍投降影片或洩漏演訓等機密，連總統警衛室情資都被偷拍。顧立雄表示痛心遺憾，但隔天卻說相信國防部無人涉案，是在切割什麼嗎？

顧立雄雖是文人國防部長，不管軍中或國防部發生共諜案，他都不能置身事外。前一天顧立雄譴責軍中共諜案，隔天又說國防部沒有人涉入何仁傑共諜案，但有沒有其他人員涉案，要司法單位查了才算數，怎是顧立雄先說先贏？

再者，安全查核如果真的有效，也不會有吳尚雨、何仁傑等人涉共諜案，軍中也有定期及不定期安全查核，難道就沒有共諜了嗎？顧立雄的說法只會讓人感覺彷彿共諜案沒有燒到他的辦公室就好，如果不是在切割部隊，難道是在糗吳釗燮連自己的辦公室都管不好，把辦公室傳真機的機密交給共諜仍不自知？

不管顧立雄有心或無意，反正吳釗燮是被糗爆了。但吳釗燮除了被共諜滲透仍不自知，更少了自知之明，不懂進退之道。府院黨都有共諜，但綠營沒人談究責，如今顧立雄率先糗爆吳釗燮，一「室」之不治，何以天下國家為？吳釗燮還好意思待下去？