昔日指導碩班學生淪為共諜 羅致政回應了

因共諜案被羈押禁見的何仁傑是民進黨工出身，何就讀東吳大學碩班時期，指導教授是前立委羅致政，羅低調不願多談，沒否認何是他昔日學生，也曾在2011年幫忙他打過立委選戰，但師生之後互動不多，已許久沒連繫。

對學生被控淪為共諜，羅致政說，這些我真的沒有其他回應。新北市議員張嘉玲是東吳政治系的校友，與羅致政同屬英系，情誼深厚，張嘉玲說，他對何仁傑印象很模糊。

共諜案連環爆，國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑因觸犯「國安法」遭羈押禁見。據了解，43歲何仁傑是宜蘭人，黨齡13年，民進黨宜蘭縣黨部日前緊急開臨時會議，決議「除名」最重處分，除了開除黨籍，永遠不得再入黨。

從碩博士論文系統去查詢，何仁傑就讀東吳碩班時期的指導老師就是羅致政，他當年碩論主題是「小泉政府時期美日安保關係之演變（2001-2006）」。

羅致政是英系新北指標人物，2024年立委連任失利後，一度沉潛，近期漸漸復出跑行程，未來是否會重返政壇仍是未知數。