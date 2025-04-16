前機要何仁傑涉共諜 外交部：已啟調查

「外交部已經針對前部長吳釗燮的助理何仁傑相關案件啟動政風調查！」外交部長林佳龍16日出席活動受訪時如此回應。外界關注美國說優先五國進行關稅談判，其中不包括台灣，但林佳龍澄清說，政府已經正式展開台美之間有關於關稅的談判，不管談的項目還是涉及內容，都已經有一些進度。

外交部低調回應

國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的祕書何仁傑涉嫌共諜案遭收押禁見。綠營內部近日爆料指出，何跟隨吳長達13年，是核心幕僚，去年3月底，何在吳要求下去職，顯然吳已知道何「有問題」，卻只讓何去職而無追究洩密等進一步動作。

針對相關案情，外交部長林佳龍16日出席活動時，被問到「為何去年何仁傑被送政風後，花了一年才被檢調約談然後羈押禁見？林佳龍僅回應說，因為此案在司法偵辦中，外交部會配合偵辦，內部也啟動政風調查。

台美已經展開談判

有記者問到，關於台美關稅的部分，美國財政部貝森特近日表示優先與五國談判，包括韓國、英國、澳洲、印度與日本，但其中不包括台灣，雖然美方與我國之前曾用視訊進行談判，財長近日表態，是否代表兩方之間的認知是否有些落差？

林佳龍則回應說，政府已經正式展開台美之間有關於關稅的談判，不管談的項目還是涉及內容，都已經有一些進度。他強調，因為還在談判中，對方關心的問題，政府也提出了初步的答覆，會針對美方特別關心的部分再提供更多的資料。

吳釗燮應停職調查

對於何仁傑案，民眾黨團總召黃國昌痛批，何仁傑長年待在吳釗燮身旁，在身邊12年的人變中共下線，吳7年外交部長任期斷交8個邦交國，難怪每次斷交時，老共都精準掌握。國民黨立委徐巧芯則說，吳釗燮之前僅表示何去年3月已經離職，但身為此案關鍵人物，吳應該立即停職，接受調查。

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