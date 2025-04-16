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何仁傑有無偷看吳釗燮跟蕭美琴聯繫機密情報？徐巧芯：吳應說明

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今天表示，外傳吳釗燮辦公室和駐美代表處有直接聯繫的機密管道，何仁傑是否趁吳釗燮出國不在台灣的時候，從此管道得到美國相關情報？吳釗燮應該出來說明。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯今天表示，外傳吳釗燮辦公室和駐美代表處有直接聯繫的機密管道，何仁傑是否趁吳釗燮出國不在台灣的時候，從此管道得到美國相關情報？吳釗燮應該出來說明。圖／聯合報系資料照片

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，因涉嫌共諜案遭羈押禁見。國民黨立委徐巧芯今天質疑，吳釗燮不在辦公室的時候，何仁傑是否趁機偷看吳釗燮跟時任駐美代表蕭美琴聯繫的機密情報，吳釗燮應該出來說明。

徐巧芯今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及近期何仁傑案時，徐巧芯說，吳釗燮自己應出來說明，且應該要停職，因何仁傑的權力比大家想像的大，雖然只是一個助理，但吳釗燮的行程都是何排的，所以誰見了吳釗燮，包括秘密會見、公開會見，全部都由何安排。再者，吳釗燮常常出國，不在台灣時，當然就是由何仁傑代收公文，所以何所看到的機密應該也不少。

徐巧芯提到，「另外一個傳聞，我不知道是否是真實，但是吳釗燮應該要出來說明。」她指出，據傳在吳釗燮辦公室裡面有直接跟駐美代表處聯繫的方法，當吳不在辦公室的時候，何仁傑有沒有看吳跟蕭美琴的機密管道，以及從中得到美國的情報？現在外館都在搜尋就過去跟何仁傑的相關記錄，外館很擔心到底洩露多少機密給中共。

徐巧芯說，「美國已經快要氣死了，美國知道我講的是真的。」在疫情期間，很多跟美國的視訊會議，所以美國人看過何仁傑。

徐巧芯指出，何仁傑為規避成為國家機密保護法查核的對象，都不跟吳釗燮出國，所以8、9年來只查核過一次，且何還刻別隱匿自己的長相，都戴口罩或是站在後面，盡量不要被鏡頭拍到，這是一個很可疑的點。而吳釗燮作為何仁傑多年的長官，只說不對個案評論，怎麼可以這樣子？為什麼吳釗燮不需要接受調查？她建議賴清德總統最起碼要把吳釗燮送政風。

共諜 吳釗燮 徐巧芯 民進黨 美國 蕭美琴 駐美代表

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