總統府被共諜滲透案「嫌疑重大」 北檢聲請延押3人明開庭

台北地檢署偵辦總統府被共諜滲透案，總統府辦公室前諮議吳尚雨羈押期限將屆滿，昨向台北地方法院聲請延押，另民進黨前黨員黃取榮、民進黨員邱世元日前已聲請延押，2人明由北院開延押庭。

北檢日前聲請延押黃取榮、邱世元，北院定於明日開羈押庭，吳尚雨羈押期限將屆滿，認為犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，有繼羈必要，昨日聲請延押，另何仁傑羈押未滿2個月。

檢調追查，民進黨前黨員、民進黨籍新北市議員李余典特助黃取榮，因曾經在大陸經商遭中共情治人員吸收，返台發展組織，以情報換取金錢。

檢調追查，黃取榮涉找上好友民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任賴清副總統機要吳尚雨，賴擔任總統後，吳任職總統辦公室聘用諮議，共諜就在賴清德身旁，吳尚雨涉嫌將出訪友邦等機敏資料，經邱世元轉給黃取榮，再轉給中共情治人員。

黃取榮另也透過邱世元涉向國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑，拿取公務機密交給中共情治人員，並依文書機密性，給付邱、吳、何等3人不等金錢。

北檢今年2月18日發動搜索，19日邱世元、黃取榮遭羈押禁見，2月23日第二波搜索吳尚雨、翌日羈押獲准。檢調今年4月10日再度搜索疑似遭黃取榮吸收的何仁傑，也順利羈押何仁傑。