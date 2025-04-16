前總統府諮議疑涉共諜案 北檢聲請延押

台北地檢署偵辦共諜案，檢察官審酌前總統府諮議吳姓男子的羈押期限將屆滿，其犯罪嫌疑重大，仍有勾串證與滅證之虞，有繼續羈押之必要，昨天向法院聲請延押。

此外，本案在押被告前民進黨黨工邱姓男子與黃姓男子，檢察官日前已聲請延押邱男與黃男，台北地方法院將於明天下午開庭，決定是否繼續羈押。另一名在押被告為國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的何姓助理，其羈押期限尚未到期。

檢調懷疑，黃男曾在中國經商，疑似遭中共情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為民進黨黨工的邱男，分頭向包括在總統府的吳男、外交部的何男等人，刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。

檢調查出，黃男疑似將公務秘密等文書交付給中共情治單位，並交付數萬元不等金額給邱男、吳男、何男。

台北地檢署2月間發動搜索，並約談黃男、邱男到案，訊後將黃男、邱男聲押禁見獲准。隨即再針對吳男發動搜索，訊後將吳男聲押禁見獲准。

檢察官過濾扣案卷證，認為何男犯罪嫌疑重大，4月間針對何男展開搜索，訊後將其聲押禁見獲准。

此外，前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理疑涉在海外收中國情治單位現金與虛擬貨幣，疑提供立法院機密資料，獲新台幣20萬元交保並電子監控，這部分為另案偵辦。