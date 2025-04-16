卓榮泰嗆對陸要有國格別曖昧不清 蔣萬安重砲2問反擊

北市長蔣萬安先前要行政院長卓榮泰表態共諜案，卓反要蔣萬安不要對中國大陸曖昧不清，該有國格時候也要共同負起責任。蔣萬安今天再度反擊卓榮泰的說法，「中央有共諜，卻要地方政府負起責任，你們覺得有道理嗎？」

蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程動工，媒體問蔣，卓昨再把矛頭指向北政府，嗆不要和中國大陸曖昧不清，地方政府應該負起責任，才不會沒有國格？

蔣萬安再度重砲回擊，反問卓榮泰，「總統府、國安會、外交部有共諜，卻要地方政府為中央的共諜負起責任？你們覺得有道理嗎？」「行政院長對於中央的共諜案、對於台灣國的主人說法，不評論不譴責，你們覺得有道理嗎？」