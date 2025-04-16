綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

國安會秘書長吳釗燮在外交部時期的幕僚何仁傑涉及共諜案，何妻更曾在總統府憲兵211營服役。國防部長顧立雄強調，何仁傑不曾在國安會或國防部任職過，國防部本身的安全查核每三年一次，相信到目前為止也沒有國防部人員涉入這個案子。

顧立雄強調，何仁傑不曾在國安會或國防部任職過，此案已經進入司法程序，他不評論個案。他強調，國防部本身的安全查核每三年一次，相信到目前為止也沒有國防部人員涉入這個案子。

另一方面，國造潛艦海鯤艦預計本月即將進行海測，不過至今半個月過去仍不見動靜，顧立雄重申一切還是以安全為前提，等到相關泊港測試的缺失改進都到達安全無虞狀態，可以到達海測時，才會同意海鯤號出海測試。

媒體報導，受到兩岸關係越來越緊張的影響，今年達到20年和10年服役年限的軍官年班紛紛出現大退潮，可能使國軍基層幹部出現青黃不接的狀況。不過顧立雄強調，過去幾年來官兵退伍的情況並沒有明顯增加的情況，特別今年不管10年或20年也有明顯下降的情況；另外不適服現役的人數也下降325人、留營率增加3.5%，所以不但沒有大退潮，退伍人數也是明顯下降。

他強調，在人性化管理的思惟下，相信降低退伍潮可以逐步看到成效，不過還是要在留營和招募等方面更精進。