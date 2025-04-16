國軍再爆共諜案…官兵營區揮五星旗 拍投降片

民進黨內接連爆發共諜案，國軍也爆共諜案。中共透過宮廟及黑道，吸收用錢孔急的軍人刺探、交付軍事機密，包括一名總統府侍衛室憲兵、三名士林憲兵隊士官及三名海軍飛彈快艇部隊官兵，遭破獲在營區內拿著五星旗自拍投降影片或洩漏演訓等國防及軍事機密，連賴清德總統的萬里警衛室情資都被偷拍，二月底被台灣高等法院依違反國家安全法等罪分別判處六個月至六年八個月徒刑。

國防部長顧立雄昨表示痛心、遺憾，對於官兵揮舞五星旗的行為，已經預告修改陸海空軍刑法並送行政院審議中。

顧立雄表示，此案應該是之前就透過官兵的檢舉、自我清查後，與國安團隊合作偵辦，去年就已起訴；官兵的不當行為，等於是對國家不忠，令人痛心、遺憾。

顧立雄也說，這顯示國防部相關的保防教育有一定成效；不過，敵我意識要加強，應繼續推動反情報、保防及愛國教育。

官兵揮舞五星旗有相關罰則？顧立雄表示，陸海空軍刑法廿四條修法公告已經完成，送行政院審議中；若對敵人有表示效忠的行為，將在陸海空軍刑法做比較明確的規範。

國防部表示，該案是國防部與國安編組單位主動查察偵辦，涉案人員業依「刑懲併行」原則，分予撤職及行政處分；針對可能外洩機密資訊，國防部已研採損害管控措施，確保軍機安全。

針對綠營連爆共諜案，台北市長蔣萬安抨擊「到底是誰要消滅中華民國？」要求行政院長卓榮泰應該表態。卓榮泰昨反嗆：「該有國格時，地方政府也要共同負起責任，不要曖昧不清。」

卓榮泰昨在立法院面對媒體詢問表示「『共產黨老祖宗』說過的話不要忘記」。他表示，列寧說過，面對敵人，最堅強的堡壘要從內部攻破，所以賴總統在國安高層會議提出的十七項因應策略跟措施，行政院已在著手進行研議所有法制化工程。

卓榮泰還強調，不僅中央政府做，地方政府也要做，無論是公開統戰或是暗中滲透，都是對國安最大的威脅，地方政府也要有這樣的體認。

北市府副發言人魏汶萱隨後反問卓揆，「蔣市長的兩個問題，有那麼難回答？」魏另提問卓揆：「請問共諜深植中央政府，您怎麼看？內政部長高喊賴總統是台灣國主人，您認同嗎？」