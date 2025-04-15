何仁傑指導教授是羅致政 馬文君：難怪羅影音檔外流

因共諜案被羈押禁見的何仁傑是民進黨工出身，立委馬文君說，何仁傑從政一路跟著吳釗燮，吳釗燮擔任外交部長時期，台灣斷了8個邦交國，民進黨整天批評藍白陣營是共諜，卻從黨到外交部、國安會、總統府都是共諜產地。

馬文君說，何仁傑在東吳政治所就讀期間，指導教授是羅致政，他曾幫羅打過選戰，後來進入民進黨中央政策會工作，上司就是吳釗燮。

何仁傑一路跟著吳釗燮，從政策會到黨秘書長，2016年民進黨執政後，吳釗燮歷任國安會秘書長，總統府秘書長，再到外交部長，何仁傑都在身邊，專門負責吳釗燮行程安排等私密事務。

馬文君說，何仁傑成為共諜，讓人回想吳釗燮擔任外交部長期間，是中華民國自中美斷交以來，外交最黑暗的一段時期，不但斷了8個邦交國，還發生駐外大使「叛逃」入了當地國籍的離譜事件。更別說羅致政偷錄音，是如何被破解？如何外流？

民進黨不只是下半身很容易失守，原來早就千瘡百孔，整天批評藍白陣營是共諜，甚至罷免口號都喊「不養共諜」，結果從黨到外交部，從國安會到總統府，都是共諜與他的產地。

這事不能就這樣算了，更不是「經濟困頓」就能交代共諜為何在民進黨內繁殖。當年國民黨就因為被滲透輸掉大陸，民進黨現在是要輸掉台灣嗎？