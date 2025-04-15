國軍爆抓共諜部隊3士官遭滲透 國防部長顧立雄痛心

共諜案件層出不窮，近期傳出士林憲兵隊內部有3名士官就是共諜。國防部長顧立雄今天在立法院受訪表示，該案是官兵檢舉，自我清查後與國安團隊偵辦，對於官兵不當行為深感遺憾並痛心，未來將加強反情報、保防及敵我認同意識。

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨等人涉嫌為大陸發展組織，在國內吸收缺錢的現、退役軍人刺探機密，傳出除了海軍飛彈快艇單位士官兵、總統府憲兵之外，還包含負責協同偵辦共諜案的士林憲兵隊3名士官。

顧立雄表示，這是之前部隊內官兵檢舉，自我清查掌握之後，國防部與國安團隊進行偵辦，在去年就已經起訴的案子。

顧立雄說，官兵檢舉的類似案件達87%，顯見保防教育還是有相當成效，但還是要繼續在反情報、保防，以及相關愛國教育上，敵我認同意識還是加強精進。

對於國軍官兵揮舞五星旗有沒有刑責？顧立雄表示，國防部修訂「陸海空軍刑法」第24條已完成公告，送行政院審議中，此次修法中，對敵人為效忠之表示，就會在陸空海軍刑法已做比較明確的規範。