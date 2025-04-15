「綠共紅共零距離」黃國昌轟包庇共諜 再酸罷綠委比洩密嚴重

台北地檢署偵辦幽靈連署案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨掌控司法體系，想要傳遞的訊息很簡單，領銜罷免民進黨立委罪不可赦，嚴重程度比洩漏國家機密嚴重，民進黨的行徑如同中國共產黨，綠共與紅共的距離是零，不要忘記人民才是國家的主人。

民眾黨立法院黨團今天舉行「民進黨窮到只剩共諜？」記者會，黃國昌表示，民進黨長期高喊「抗中保台」的口號，結果府院黨藏著一窩共匪，實在令人嘆為觀止，沒想到事後竟然洋洋自得，認為被共匪滲透很正常，民進黨的政治邏輯，已經無恥到沒有下限。

黃國昌指出，國安會秘書長吳釗燮歷經民進黨政策會執行長、民進黨秘書長、總統府秘書長、外交部長等職位，前助理何仁傑一路待在身邊，如今發現匪諜就在府院黨，吳釗燮還可以一推四五六，重點不是何仁傑何時離職、洩漏多少機密，而是連基本的政治擔當都沒有。

黃國昌再指，吳釗燮擔任外交部長期間，任內就斷交8個邦交國，過去在立法院抗拒國會監督，數度以機密作為理由恫嚇立委，結果真正的機密早就直通北京，更可笑的是何仁傑浮上水面以後，還有綠媒出來幫忙擦脂抹粉，護航到這種程度令人嘆為觀止。

黃國昌批評，民進黨全黨上下好像腦袋被摘除，黨主席賴清德說要提供急難救助，面對自家人涉案，包庇到這種程度，完全就是講外行話。

黃國昌說，民眾黨想要正告台北地檢署，此案涉及協助中共發展組織，千萬不要想要大案小辦，而吳釗燮同樣涉有刑責，檢方是否也要搜索約談，也請賴清德總統說清楚講明白，「任用身旁養共匪的人，繼續擔任國安會秘書長，就是確保台灣安全最大保障嗎？」

民眾黨團副總召張啓楷表示，民進黨全黨上下無腦護航，腦袋好像全部都被摘除，對於接連爆發的共諜案，堅持四不一驕傲原則，「不反省、不道歉、不負責任，而且還很驕傲」，吳釗燮就算沒有下台負責，至少也要停職接受調查，拜託民進黨政府不要把台灣賣掉。

針對多名立委罷免案領銜人遭到搜索約談，黃國昌說，民進黨掌控司法體系，想要傳遞的訊息很簡單，「領銜罷免民進黨立委罪不可赦，嚴重程度比洩漏國家機密還嚴重」，綠共與紅共其實是零距離，只會在內部鬥爭自家人，人民才是國家的主人，這句話民進黨已經忘掉很久。