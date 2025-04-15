國軍遭滲透…抓共諜部隊遭爆藏3名共諜 顧立雄嘆痛心

媒體報導，近期偵辦共諜案有功的士林憲兵隊，驚爆內部有3名士官就是共諜。國防部長顧立雄今天表示，該案是官兵檢舉、自我清查後，會同國安團隊偵辦。對於官兵不當行為深感遺憾與痛心，未來加強精進反情報、保防及敵我認同意識。

行政院長卓榮泰下午繼續率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，顧立雄在會前受訪時做上述表示。

關於多名憲兵涉及共諜案，顧立雄說，對於官兵對國家不忠的不當行為，他表示遺憾並深感痛心。

顧立雄也說，這是之前部隊內的官兵檢舉，自我清查掌握後，國防部跟國安團隊進行偵辦，且去年就已經起訴的案子。

顧立雄說，官兵檢舉的類似案件達87%，顯見保防教育還是有相當成效，但還是要繼續在反情報、保防，及相關愛國教育上的敵我認同意識加強精進。

媒體追問，國軍官兵揮舞五星旗有沒有刑責。顧立雄表示，國防部修訂陸海空軍刑法第24條已完成公告，送行政院審議中，此次修法中，對敵人為效忠之表示，就會在陸空海軍刑法已做比較明確的規範。