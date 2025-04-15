【重磅快評】匪諜就在本能寺 吳釗燮洩漏國安大破洞

賴政府清算陸配之際，檢調卻查出府院黨窩藏無數共諜，原來「匪諜就在本能寺」，特別是國安會秘書長吳釗燮的多年幕僚何仁傑竟是綠共，嚇壞不少民進黨高層。不過，何仁傑8年來依法只執行過1次安全查核，唯一的1次還是剛上任幕僚時做的；主管國家安全的官員成為國安大破洞，行政院長卓榮泰揚言「要殲滅敵人的內應」，是否先從吳釗燮身邊下手？

根據「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，涉及重大國家安全或利益的公務人員，調查局將執行職務查核，調查範圍包括曾涉內亂罪、外患罪、曾與外國情治單位、大陸地區或港澳官方等機構聯繫接觸者、三親等以內曾在大陸地區或港澳連續停留1年以上、特殊金流或曾犯洩密罪、身心狀況不宜等，凡是被認定有危害國安之虞者，都是「禁止任用」的對象。

知情人士透露，安全查核辦法已行之有年，調查範圍看似無遺漏，但安全查核只要求機要或秘書上任前執行，一旦查核通過就是「開綠燈」；除非有特殊狀況，否則依慣例就不會再查核。

「依慣例不再查核」可能成為最大破洞，機要人員上任前沒有職權，中共就沒有吸收為共諜的必要；當幕僚人員重要到可以接觸國安機密，自然會成為中共鎖定的目標。國安人員上任後被人民幣誘惑滲透，就是賴政府最大的危機，賴清德總統想用新台幣搶人，能發揮多大效果？

民進黨共諜大爆發，檢調追查發現，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮透過民進黨前黨工邱世元，吸收賴清德在副總統任內的機要吳尚雨、吳釗燮擔任外交部長的諮議何仁傑等人為共諜，從中央到地方，從總統府、立法院和外交部都被滲透，共諜環伺國安首長身邊，就像電影「無間道」，沒人知道還有多少臥底。

共諜層級雖然不高，卻更利於臥底在首長身邊，問題不在職銜高低，而是共諜與機密的距離。如果總統府機要吳尚雨外洩賴清德的出訪、決策等機密，提前掌握台灣重大決策的方向，中共就能「超前部署」；北京若能精準掌握外交部長與重要友邦的接觸行蹤，吳釗燮在外長任內6年斷交8國就不足為奇了。古有云：「運籌帷幄之中、決勝千里之外」，國安機密提早外洩，這場兩岸外交戰還沒踏出總統府就已決定勝負。

奇怪的是，國家遭逢重大外交挫敗，吳釗燮是歷史留名的「斷交部長」，至今仍然好官我自為之，難道沒有一點點機密外洩之責？民進黨立委許智傑的前助理日前曾被爆出是共諜，他呼籲黨公職全面清查，高層卻靜悄悄；當國家機器大動作清查陸配、親藍罷免團體之際，政府更應公布共諜案的國安調查層級，吳釗燮難道不應接受調查自清？

賴清德總統今天出席「台灣資安大會」開幕式活動，強調中國大陸駭客侵擾情形越來越嚴峻。不過，最靠近賴總統的官員就是吳釗燮，賴總統大談資安之時，難道心裡不會覺得毛毛的？