民進黨團重申推國安法案 籲藍白勿再擋修法

共諜案頻傳，民進黨立法院黨團今天舉行記者會，重申推動「國安10法」，從增加構成要件種類、強化管轄密度、加重事前風險控管等面向，未來還將補強立法院自我課責部分，呼籲藍白兩黨不要再擋國安法案，更不要反過來鬆綁國家安全立法，讓台灣門戶洞開。

民進黨團今天上午在立法院舉行「反共諜滲透 就支持國安法案」記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨被揪出共諜滲透，第一時間徹查、移送，該開除黨籍就開除黨籍，該移送就移送，若民進黨今天發現有共諜還不積極處理，甚至包庇，當然要被譴責，但民進黨態度非常清楚且堅決。

吳思瑤指出，遺憾的是，這幾天從國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安，到民眾黨主席黃國昌，口徑一致譴責受害者，不去批評加害者，面對共諜身後的影武者，當然就是中國共產黨，藍白噤聲，不敢批判中共，更在立法院阻擋民進黨提出的國安法案。

吳思瑤說明，面對共諜，當然要依法究辦及嚴懲，若法律不夠嚴格，管理不夠全面，當然就要補破網。現在躺在程序委員會及院會，由民進黨推動的國安10法，截至目前為止，藍白兩黨已經擋了319次，面對更險峻的情勢，台灣要全面迎戰，目前推出國安10法，未來還要補上立法院自我課責部分，包括立委、公費及自費助理，強化國會自律、課責，以及機密保護管控、洩密、刑責等，提升到國安15法。

民進黨籍立法院本會期的國防委員會召委沈伯洋解釋，國安10法是從過去國安5法基礎，將管控「加嚴、加密、加廣」，建立確立身分認同、檢討違法刑責，建置國家安全網，以及強化管轄密度等面向處理。

沈伯洋提到，如同過去防堵詐欺只有刑法，但樣態越來越多，就要用打詐專法處理，國安10法也一樣，先前共諜案輕判，不是刑度設太輕，而是種類不夠，修法目的就是把種類變多，不同型態共諜有不同樣態就有不同刑度，更細緻化以應對各式各樣的滲透。

沈伯洋談及，管轄密度也是修法重點，共諜除了本身之外，最重要的是中間人的角色，過去規範不夠，僅有反滲透法，此次修法針對中間人的規範要更多。其次，預防勝於治療，有風險就應有相對應的納管，不能等到成為中間人，發展成組織及洩密後才處罰，而是針對有風險的類型加以控管，立委就是其中之一，一旦赴中行程透明、事前有報備會見到誰，攤在陽光下就不容易成為中間人。

民進黨團書記長陳培瑜表示，除了積極修法外，也要防止在野黨積極修法，弱化台灣。

陳培瑜指出，在野黨目前提案修兩岸人民關係條例，將退役將領赴中聽訓、聽中國國歌的相關處罰拿掉，在野黨立委提案的離島建設條例，要讓中國的人、貨物以及公司進入不受審，設立國際醫療專區，恐讓台灣成為防疫破口。另外，還有洗產地等，都可能成為台灣與美國談判對等關稅的破口，當在野黨希望促成更多交流時，究竟是站在保衛台灣安全，還是完成中國滲透的決心，全民都可以看得很清楚。

此外，教育部長鄭英耀日前回應媒體詢問是否認同台灣中國一邊一國時表示「這是無庸置疑」，引發國民黨立委翁曉玲質疑違反中華民國憲法。吳思瑤強調，台灣有自己的總統、憲法、國會，「教育部長有說錯什麼話嗎？」