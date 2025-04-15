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【重磅快評】閣員消滅中華民國 卓揆拿什麼戰蔣萬安？

聯合報／ 主筆室
台北市長蔣萬安出席士林區里長座談，受訪時要求卓揆說明民進黨共諜案、內政部長劉世芳喊話總統賴清德當「台灣國的主人」的態度。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安出席士林區里長座談，受訪時要求卓揆說明民進黨共諜案、內政部長劉世芳喊話總統賴清德當「台灣國的主人」的態度。記者林麗玉／攝影

誰要消滅中華民國？台北市長蔣萬安與行政院長卓榮泰隔空交火，蔣要求卓說明民進黨共諜案、內政部長劉世芳喊話總統賴清德當「台灣國的主人」的態度；卓揆回嗆面對國安威脅不要曖昧不清，該有自己國格，卻沒回答蔣提問。卓揆的難處在於閣員們想要消滅的不是國安威脅，而是中華民國。蔣、卓之戰，卓註定被KO。 

蔣萬安連日抨擊綠營共諜連環爆，打得民進黨難以招架。昨天出席里長有約活動時，蔣針對卓榮泰稱只有共產黨要消滅中華民國，蔣向卓提問「誰要消滅中華民國？請卓院長評論一下，現在總統府、國安會、外交部充滿共諜，身為行政最高首長應該要表達意見」；另蔣加碼再問「劉世芳公然說要讓賴清德成為台灣國主人，卓應表達看法」。

坦白說，這兩題都讓卓榮泰很難作答，但一個巴掌打不響，如果卓榮泰選擇不接招也就算了，偏偏卓榮泰又按捺不住。

卓揆上午受訪時發表長篇大論，還援引列寧及毛澤東的話，得出結論是賴總統提出17項因應策略，就是要摧毀破壞台灣的所有力量，無論是統戰或滲透，都是國安最大威脅；他還說，地方政府應有體認，不要曖昧不清，該有自己國格的時候，也要共同負起責任。 

卓揆談了許多他對中共的認識，描繪的是他的抗中思維，但並沒有回答蔣萬安的兩個問題。針對綠營共諜案部分，卓揆實在也不能多談什麼，因為共諜就藏身在民進黨、總統府，在國安會秘書長、前立法院游鍚堃身邊活動，卓榮泰總不能指責賴清德、吳釗燮等人未體認中共滲透的威脅？但只說地方也要共同負起責任，簡直是柿子挑軟的吃。

其次，卓揆避談內政部長劉世芳喊話總統賴清德當「台灣國的主人」，但這個議題不會因為卓未回應就會消失。

劉世芳不僅下鄉桃園宣講大喊「台灣中國、一邊一國」，還在高雄宣講時要大家支持賴清德「可以清清白白，來做我們台灣國的主人」；不要說「做台灣國的主人」，連「一邊一國」卓榮泰都沒有辦法接招，如果替劉世芳背書，卓又是那一國的行政院長？

更荒謬的是，劉世芳說要讓賴清德清清白白做台灣國的主人，好像賴清德這個總統做得不清不白似的，真的有這麼委屈嗎？民進黨口口聲聲說人民是頭家，這下又說要讓賴做主人，那一句才是真話？難道民進黨最終目標要騎在人民頭上？

劉世芳夠荒誕，但教育部長鄭英耀則是十足瘋狂。才一場學者的演講提出脫中入北，賴清德點頭稱許，他就馬上呼應說要在暑假前完成教材編修，要完成識讀中國威脅、國際情勢，更在國會暢談「台灣中國、一邊一國」，無庸置疑。

鄭英耀擺明把中華民國憲法踩在腳下，說他想要消滅中華民國，鐵定無庸置疑，頗有和劉世芳互別苗頭之勢。還好蔣萬安沒有問鄭英耀這一題，否則只會讓卓揆顯得更加曖昧，不知道到底要強化那一國的國格了。

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