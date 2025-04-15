綠共諜連環爆擬提國安15法 吳思瑤：未來都是國安會期

民進黨共諜案連環爆，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今表示，共諜是全民公敵，民進黨團早就提出包含國家安全法、國籍法、反滲透法等國安十法，若藍白真的在乎就請起義來歸。她強調，未來每個立法院會期都是國安會期，不排除朝向提出國安十五法方向。

民進黨團今開「反共諜滲透 就支持國安法案」記者會， 吳思瑤表示，面對任何型態的共諜，當然要依法究辦、嚴懲，若現行法律不夠嚴格、管理不夠全面，當然要補破網，這是民進黨正努力的方向，若民進黨內部被糾舉有共諜，第一時間徹查、該開除黨籍就開除、該移送就移送，如果不積極處理甚至包庇當然要譴責。

吳思瑤指出，針對近期共諜案，背後影武者當然是中國共產黨，但從民眾黨主席黃國昌要國安會秘書長吳釗燮下台、國民黨主席朱立倫指民進黨和共產黨走在一起、台北市長蔣萬安提到就「氣噗噗」，為何一再譴責受害者，而面對加害者就全部噤聲？

吳思瑤質疑，新黨副秘書長游智彬日前大鬧立法院，是民眾黨幫游辦記者證、民眾黨立委麥玉珍還加入統促黨社群，「黃國昌為何不作聲？」、「為何黃國昌又雙標了？」

吳思瑤表示，民進黨團先前已提出國安十法，包括國安法、兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、反滲透法、刑法、資通安全管理法等修法，目的是為確認身分認同、檢討違法刑責、建制國家安全網，若藍白真的在乎，請起義來歸，不要再擋，接下來會再提出修法配套，包含擴及政務人員機要幕僚、國會助理赴陸報備等。

吳思瑤強調，未來每個立法院會期都是國安會期，除了目前已提出10部與國安相關修法，接下來不排除邁入國安十五法。