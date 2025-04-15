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總統侍衛室、憲兵海軍再爆遭滲透 國防部：已損害控管

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統府侍衛室、士林憲兵隊及海軍飛彈快艇部隊又爆官兵遭共諜組織吸收洩漏機密、拍攝投降影片，國防部表示已研採損害管控措施，確保機密安全。圖／聯合報系資料照片
總統府侍衛室、士林憲兵隊及海軍飛彈快艇部隊又爆官兵遭共諜組織吸收洩漏機密、拍攝投降影片，國防部表示已研採損害管控措施，確保機密安全。圖／聯合報系資料照片

軍方又爆遭中共滲透，包括士林憲兵隊、海軍飛彈快艇部隊及總統府侍衛室，有官兵遭共諜組織吸收刺探情報、拍攝投降影片等，被依違反國安法判刑。國防部表示，針對可能外洩機密資訊，已研採損害管控措施，確保機密安全。對涉案人員也予以撤職等行政處分。

媒體報導，中共透過宮廟及黑道，吸收用錢孔急的軍人刺探、交付軍事機密，吸收包括3名士林憲兵隊士官、3名海軍飛彈快艇部隊官兵及1名總統府侍衛室憲兵，部分是在營區內拿著五星旗自拍投降影片，部分則是洩漏演訓等國防及軍事機密，甚至賴清德總統的萬里警衛室情資都被偷拍。全案共10名被告，2月底被高等法院依違反「國家安全法」等罪分別判處6月至6年8月不等徒刑。

國防部對此表示，國防部與國安編組單位主動查察偵辦，涉案人員業依「刑懲併行」原則，分別予以撤職及行政處分。針對可能外洩機密資訊，國防部已研採損害管控措施，確保軍機安全。

國防部強調，為有效防敵滲透，將持恆透過「內部管理」、「人員查核」、「資訊管控」、「手機偵測」及「保防教育」等面向，有效發掘異常徵侯，並深化官兵反情報及保密作為，防杜類案。

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