影／民進黨高喊抗中保台？黃國昌：府院黨藏著一窩共匪
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨窮到只剩共諜？」記者會，總召黃國昌批評一直高喊抗中保台的民進黨，結果府院黨藏著一窩的共匪。
黃國昌表示一直在喊抗中保台，動輒抹紅人家的民進黨，結果府院黨高層自己藏著一窩的共匪，讓人嘆為觀止，更讓人嘆為觀止的是，發生這種事情，還洋洋自得說，就是因為抗中保台，所以裡面被共匪滲透是非常正常，其他沒有被共匪滲透的在野黨，才是真正在聯合中共、勾結北京，民進黨的邏輯已經無恥到沒有下限。
黃國昌說之前沒有任何的證據，沒有任何的事實基礎，一天到晚抹紅台灣民眾黨和北京勾結，搞了半天，原來在勾結的，養了一窩共匪的，就是民進黨自己，事情爆發了以後，整黨上上下下，沒有任何一個政治人物出來道歉，全部都輕描淡寫卸責，甚到還想把鍋甩到在野黨身上。
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