影／民進黨高喊抗中保台？黃國昌：府院黨藏著一窩共匪

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨窮到只剩共諜？」記者會，總召黃國昌批評一直高喊抗中保台的民進黨，結果府院黨藏著一窩的共匪。

黃國昌表示一直在喊抗中保台，動輒抹紅人家的民進黨，結果府院黨高層自己藏著一窩的共匪，讓人嘆為觀止，更讓人嘆為觀止的是，發生這種事情，還洋洋自得說，就是因為抗中保台，所以裡面被共匪滲透是非常正常，其他沒有被共匪滲透的在野黨，才是真正在聯合中共、勾結北京，民進黨的邏輯已經無恥到沒有下限。