府院黨都有共諜 白要吳釗燮說清楚

「國安會祕書長吳釗燮身旁就有共諜何仁傑，北檢應該約談吳釗燮！」白委黃國昌15日召開記者會，批評民進黨號稱「抗中保台」，近日內部卻出現大量與長期洩露國家機密的共諜，還有派系樁腳在台發展中共組織。民眾黨呼籲政府徹查共諜，相關高層包括吳釗燮也要出面說明，北檢也應該約談吳釗燮。

反共卻共諜頻出

民眾黨立院總召黃國昌不滿表示，民進黨高喊抗中保台、動輒要抹紅人家，結果府、院、黨全部都藏著共匪，還說因為抗中保台，被共匪滲透很正常，可嘆民進黨出了這麼多共匪，全黨卻沒有人出來道歉，「已經無恥到沒有下限」。

「涉嫌共諜的盛礎櫻待過民進黨立委許智傑、羅美玲與郭昱晴辦公室！」黃國昌不滿強調，裡面還有立委待過外交國防委員會，如今他還適合留在委員會嗎？且這些立委都說該助理僅待過幾個月，怎麼如此不負責任？另外，蘇系的大樁腳黃取隆還是幫忙發展中共在台組織，比洩漏國家機密還嚴重，接觸的相關人士都應該被約談。

檢調應約談吳釗燮

「《國安法》也有過失刑責！」黃國昌強調，從2012年至今，長期擔任國安會祕書長吳釗燮親信的何仁傑，據外交部內部消息指出，許多外交第一手資訊都要先經過他，「難怪吳釗燮擔任外交部長任內斷交8國」。此外，《國安法》第7條第5項，過失犯也有刑責，北檢敢約談吳釗燮嗎？

民眾黨幹事長陳昭姿不滿表示，健保署前主秘葉逢明唆使下屬拷貝個資，交付中國情治單位，而健保署擁有全國最完整的個資紀錄。

她說，從蔡英文政府時期至今，共諜幾乎都是輕判。她舉例說，韓國電影《北風》的情節是最反共的政黨反而與共產黨勾結，她如今懷疑民進黨也是如此。

白籲綠別再清算

「綠共與紅共的距離愈來愈近！」民進黨副總召張啓楷強調，從酬庸、國庫通黨庫、國家機關染綠，到以機密規避監督，然後分化內部、製造內部敵人，最終以控制司法、清算鬥爭在野黨，民進黨與過去罵的中共愈來愈像。

民眾黨最後呼籲，檢調應徹查共諜、府院黨都要對外說清楚，且不要再創造更多對立。

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