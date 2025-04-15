快訊

Switch 2預購超夯！台灣供貨量曝光 買這一款有望「首波開賣拿到貨」

戰俘中國兵現身！誤信抖音從軍發財夢 騙去俄羅斯打仗

麥當勞「厚鬆餅堡」回來了！備貨3倍、全台限量230萬個

府院黨都有共諜 白要吳釗燮說清楚

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨15日召開記者會，批評民進黨內部共諜頻出，應該要徹查相關人士。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨15日召開記者會，批評民進黨內部共諜頻出，應該要徹查相關人士。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

國安會祕書長吳釗燮身旁就有共諜何仁傑，北檢應該約談吳釗燮！」白委黃國昌15日召開記者會，批評民進黨號稱「抗中保台」，近日內部卻出現大量與長期洩露國家機密的共諜，還有派系樁腳在台發展中共組織。民眾黨呼籲政府徹查共諜，相關高層包括吳釗燮也要出面說明，北檢也應該約談吳釗燮。

反共卻共諜頻出

民眾黨立院總召黃國昌不滿表示，民進黨高喊抗中保台、動輒要抹紅人家，結果府、院、黨全部都藏著共匪，還說因為抗中保台，被共匪滲透很正常，可嘆民進黨出了這麼多共匪，全黨卻沒有人出來道歉，「已經無恥到沒有下限」。

「涉嫌共諜的盛礎櫻待過民進黨立委許智傑、羅美玲與郭昱晴辦公室！」黃國昌不滿強調，裡面還有立委待過外交國防委員會，如今他還適合留在委員會嗎？且這些立委都說該助理僅待過幾個月，怎麼如此不負責任？另外，蘇系的大樁腳黃取隆還是幫忙發展中共在台組織，比洩漏國家機密還嚴重，接觸的相關人士都應該被約談。

檢調應約談吳釗燮

「《國安法》也有過失刑責！」黃國昌強調，從2012年至今，長期擔任國安會祕書長吳釗燮親信的何仁傑，據外交部內部消息指出，許多外交第一手資訊都要先經過他，「難怪吳釗燮擔任外交部長任內斷交8國」。此外，《國安法》第7條第5項，過失犯也有刑責，北檢敢約談吳釗燮嗎？

民眾黨幹事長陳昭姿不滿表示，健保署前主秘葉逢明唆使下屬拷貝個資，交付中國情治單位，而健保署擁有全國最完整的個資紀錄。

她說，從蔡英文政府時期至今，共諜幾乎都是輕判。她舉例說，韓國電影《北風》的情節是最反共的政黨反而與共產黨勾結，她如今懷疑民進黨也是如此。

白籲綠別再清算

「綠共與紅共的距離愈來愈近！」民進黨副總召張啓楷強調，從酬庸、國庫通黨庫、國家機關染綠，到以機密規避監督，然後分化內部、製造內部敵人，最終以控制司法、清算鬥爭在野黨，民進黨與過去罵的中共愈來愈像。

民眾黨最後呼籲，檢調應徹查共諜、府院黨都要對外說清楚，且不要再創造更多對立。

【更多精采內容，詳見

共諜 吳釗燮 國安會 民眾黨 民進黨 黃國昌

延伸閱讀

王世堅喊沒共諜是中共同路人 民眾黨批喪事喜辦新極限

影／直搗賴清德本命區 黃國昌抗議高舉「至少我們還有良心」引歡呼

影／民眾黨遭指勾結北京 黃國昌批綠無恥：搞半天共匪全在民進黨

心腹淪共諜、任內斷交8國 黃國昌轟吳釗夑下台：無恥嘆為觀止

相關新聞

總統侍衛室、憲兵海軍再爆遭滲透 國防部：已損害控管

軍方又爆遭中共滲透，包括士林憲兵隊、海軍飛彈快艇部隊及總統府侍衛室，有官兵遭共諜組織吸收刺探情報、拍攝投降影片等，被依違反國安法判刑。國防部表示，針對可能外洩機密資訊，已研採損害管控措施，確保機密安全。對涉案人員也予以撤職等行政處分。

影／民進黨高喊抗中保台？黃國昌：府院黨藏著一窩共匪

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨窮到只剩共諜？」記者會，總召黃國昌批評一直高喊抗中保台的民進黨，結果府院黨藏著一窩的共匪。

府院黨都有共諜 白要吳釗燮說清楚

「國安會祕書長吳釗燮身旁就有共諜何仁傑，北檢應該約談吳釗燮！」白委黃國昌15日召開記者會，批評民進黨號稱「抗中保台」，近日內部卻出現大量與長期洩露國家機密的共諜，還有派系樁腳在台發展中共組織。民眾黨呼籲政府徹查共諜，相關高層包括吳釗燮也要出面說明，北檢也應該約談吳釗燮。

卓榮泰要蔣萬安對陸態度「該有國格」 北市府反擊提兩問

民進黨內共諜案連環爆，北市長蔣萬安昨要行政院長卓榮泰表態。卓今反要蔣萬安不要非常的曖昧不清，該有自己國格時候，也要共同負起這樣的責任。北市府副發言人魏汶萱反問卓揆，昨蔣市長的兩個問題，有那麼難回答？

影／蔣萬安要求對共諜案表態 卓榮泰：地方政府也要反共諜

近期民進黨從黨部、立委辦公室到行政單位等，皆爆發共諜案，昨天台北市長蔣萬安要求行政院長卓榮泰對共諜案表態，卓榮泰上午回應，無論是破壞的力量或是內應，政府都要全力消滅，並且表示「不僅中央政府做，地方政府也要做」。

蔣萬安要求對共諜案表態 卓揆：該有國格時別曖昧不清

民進黨共諜案連環爆，台北市長蔣萬安要求行政院長卓榮泰表態。卓揆則搬出列寧、毛澤東所言「最堅強的堡壘要從內部攻破」、「不打沒有內應的戰」，稱賴總統已提出17項因應戰略，行政院也已著手研議法制化，他也喊話地方政府要有相同體認，該有國格時不要曖昧不清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。