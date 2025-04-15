影／蔣萬安要求對共諜案表態 卓榮泰：地方政府也要反共諜
近期民進黨從黨部、立委辦公室到行政單位等，皆爆發共諜案，昨天台北市長蔣萬安要求行政院長卓榮泰對共諜案表態，卓榮泰上午回應，無論是破壞的力量或是內應，政府都要全力消滅，並且表示「不僅中央政府做，地方政府也要做」。
卓榮泰引用蘇聯共產黨領導人列寧曾經的發言「面對敵人，最堅強的堡壘要從內部攻破」，也引用中國共產黨領導人毛澤東說過，「絕對不打沒有把握、沒有內應的仗」，卓榮泰強調共產黨會從內部打擊，破壞國家安定，無論是公開的統戰或是暗中的滲透，都是對國安最大的威脅，卓榮泰也認為，地方政府要有有這樣的體認，「不要曖昧不清，該有自己國格的時候，地方政府也要共同負起這樣的責任」。
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