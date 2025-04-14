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黃國昌要吳釗燮下台 吳思瑤籲不要再擋國安法案

中央社／ 台北14日電
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌昨天要求國安會秘書長吳釗燮為外交部長任內前助理涉共諜案下台。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，黃國昌只會譴責受害者，卻配合國民黨一再阻擋國安法案，黃國昌應該為國安補破網，不要再擋國安法案。

民進黨內爆發多起共諜案，黃國昌昨天表示，吳釗燮唯一能負政治責任的方式就是下台，還是民進黨的標準打算裝沒事、等輿論風波過後，再轉頭繼續說「匪諜就在你身邊」。

吳思瑤今天在立法院受訪時表示，黃國昌就是不折不扣的譴責受害者，只會譴責受害者，卻不去探究真正可能被滲透的，可能在國會的各個角落。

吳思瑤說，「中國人」游智彬先前大鬧立法院，為游智彬申請記者證的是民眾黨，黃國昌有說過半句話嗎；民眾黨立委麥玉珍加入統促黨的社團，推說是交流；黃國昌的助理、可望成為民眾黨不分區立委的李貞秀，居然支持中配亞亞武統台灣的言論，黃國昌的正義，黃國昌的標準，為什麼一再轉彎。

吳思瑤指出，防止共諜滲透，立委有責，民眾黨不支持民進黨團提的國安法案，卻反而配合國民黨一擋再擋，如果民眾黨真的要防止共諜滲透，就是要為國安補破網，「民眾黨擋下台灣的國家安全，良心在哪裡？」

吳思瑤表示，如果民進黨發現有共諜滲透還不舉報、繼續包庇，民進黨政府要負責，但是民進黨從政府到黨中央，第一時間嚴格處置，該開除黨籍，該移送檢調，甚至國安偵辦，絕對從嚴，黃國昌應該為國安補破網，不要再擋國安法案。

共諜 民進黨

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