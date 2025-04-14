【重磅快評】綠營爆共諜 沈伯洋和王世堅要先打一架？

民進黨陣營近來共諜案頻傳，內部顯已亂了手腳。立委沈伯洋刻意帶風向，指國民黨、民眾黨沒想要替國安補漏，還埋怨立委赴中報備修法被擋了48次；不過另一綠委王世堅卻說，老共都在民進黨內部安插共諜。如果王所言為真，沈伯洋到底是在忙什麼？兩人要不要先打一架？

綠營共諜案連環爆，執政危機浮現。綠媒轉移焦點，把共諜案與美關稅風暴、甚至大罷免摻和一起，由沈伯洋當攻擊手，砲轟在野此刻不但不想替國安補漏，甚至還想要放寬，在野黨立委才會在美國實施對等關稅時說要和中國大陸站在一起。沈伯洋還得出結論：若國會結構不改變，國安修法就如同他所提立委赴陸納管草案一樣，將被一再阻擋

沈伯洋提出「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」及 「兩岸人民關係條例」草案。 前者明定軍士官犯內亂罪、外患罪、國家安全法、陸海空軍刑法等罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，喪失領受退除給與之權利。後者則要規範立委赴中須先報備才行。

沈伯洋雖然只有幾句話，卻很聳動，只是邏輯錯誤，以致王世堅隨口開講就戳破他的論點；沈伯洋學者出身，應非腦筋不清楚，他卻一心一意把在野黨打成中共同路人，為大罷免再添柴火， 不免居心叵測。

沈伯洋未察的是，近來共諜案接連引爆，不管是總統府前諮議吳尚雨也好，吳釗燮辦公室秘書何仁傑、游錫堃前助理盛礎纓也罷，這些人都位處層峰，接觸國家機密，涉共諜案危害國安程度都遠大於軍士官。沈伯洋此刻不談民進黨政府內部清查，反而修理軍士官，軍人會服氣嗎？

再者，吳尚雨、何仁傑等人涉及共諜案，那一個和立委赴陸交流有關？如果檢調都敢對層峰身邊的人動手，在野立委若敢當共諜，有可能安然無事？綠營內部共諜查不勝查，沈伯洋卻談修法要立委赴陸前報備，顯然畫錯重點，如果不是想抹紅在野，難道還有別的居心嗎？

最好笑的是綠委王世堅，他開講隨口說，老共若要安插間諜，一定是安插在敵軍，不是友軍，情治單位努力抓共諜，代表民進黨堅定反共護台灣；台北市長蔣萬安反酸「所以民進黨現在要讓全黨都是共諜，就是最愛台灣嗎?」。蔣萬安酸度破表，不僅命中要害，也點出民進黨矛盾之處。

如依王世堅所言， 老共若要安插間諜，一定是在民進黨內安插，很清楚的道理是，民進黨就應聽綠委許智傑的建議，好好全面清查民進黨；沈伯洋此際要努力的，應是敦促黨內清查，而不是清算軍人與在野黨。

民進黨高嚷國安、反滲透，排審陸海空軍軍官士官服役條例修正草案要拿掉涉案軍士官的退休俸，要在野立委赴陸要先報備，但搞了半天，近來查獲共諜都在民進黨內，豈非可笑？沈伯洋力推的草案被擋48次，屢敗屢戰精神可佩，但只要有一次也能呼籲賴清德清查黨內共諜，也許就不必和王世堅打一架了。