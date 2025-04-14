王世堅喊沒共諜是中共同路人 民眾黨批喪事喜辦新極限

對有民進黨公職、黨職被發現是共諜被檢調偵辦，民進黨立委王世堅聲稱「間諜要安插在敵營」說法，台灣民眾黨今天諷刺，原來有共諜是這麼驕傲的事情，難怪府院黨都有人搶著要去做，民進黨側翼更沒有下限，似乎深深以綠營出了共諜為榮，連大罷免都需要中共助威，有這樣的執政黨，如何期待反省改進。

民進黨昨天舉行「人民是頭家」政策宣講台北場，王世堅致詞時提及，共諜當然要安插在敵營、沒有共諜就代表是中共同路人。台灣民眾黨今天在臉書發文表示，沒想到在民進黨共諜連環爆的時刻，再度見識綠營喪事喜辦的新極限，有共諜是這麼驕傲的事情，難怪府院黨都有人搶著做。

民眾黨指出，外交部前部長、現任國安會秘書長吳釗燮一路提拔，重要幕僚何仁傑遭到羈押禁見，涉嫌搜集重要情資轉交中共情報人員，其實早從2016年開始就一路進出國安會、總統府及外交部，吳釗燮的外交國安重要資訊，很可能長期都被中共掌握。

民眾黨質疑，吳釗燮擔任外交部長6年，期間有8個邦交國斷交，因而被嘲諷是斷交部長，惹出這麼重大的國安疏失、如此誇張的外交醜聞，吳釗燮卻只透過聲明表明不評論個案，不用道歉也不用負責，「擔當跟格局如此之高，實在是令人望塵莫及。」

民眾黨批評，眼見共諜滲透府院黨，賴清德總統同樣處變不驚，前往慰問台南榮民之家還振振有詞，聲稱要阻止共產黨併吞台灣、團結守護台灣，完全不提總統辦公室諮議也出了共諜；民進黨秘書長林右昌抹紅在野黨主席是中國政協主席、在野黨立委是政協委員，卻忘了告訴大家黨內民主學院副主任也是共諜。

民眾黨直言，民進黨側翼更加沒有下限，到處留言敵營才要安插共諜、藍白沒共諜代表是自己人，似乎隔個螢幕都能看出「深深以出了共諜為榮」，連大罷免都需要中共助威，有這樣的執政黨跟網軍，如何期待認真徹查共諜案，又要如何反省改進反共諜滲透。

民眾黨強調，民進黨可以繼續放任黨內高層人員與關鍵位置被共諜滲透，但是台灣的利益不能再這樣被出賣，「為了真正守住台灣的民主與安全，請最愛喊抗中保台的民進黨，認真思考如何強化資安與國安。」