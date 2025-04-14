王世堅稱反共才被滲透 蔣萬安酸：所以共諜越多越愛台灣？

民進黨內共諜連環爆，民進黨立委王世堅昨天稱，若要安插間諜，一定是安插在敵軍，不是友軍，情治單位努力抓共諜，代表民進黨堅定反共護台灣。台北市長蔣萬安今反酸，所以民進黨現在的意思是「共諜越多越愛台灣？」講得好像「民進黨內發現很多共諜是很驕傲的事？」

蔣萬安酸爆：難怪有人出來說「我綠共我驕傲」，民進黨沒有任何人敢出來批評。

蔣萬安今天上午赴士林區里長座談，對於總統府、國安會、外交部陸續爆出共諜案，媒體問蔣，怎麼看王世堅昨天在民進黨「人民是頭家」宣講台北場提到，這是民進黨正面的是，說若要安插間諜，一定是安插在敵軍，不是友軍，情治單位努力抓共諜，代表民進黨堅定反共護台灣。

蔣萬安說，所以王世堅稱綠營反共才被滲透！所以民進黨現在要讓全黨都是共諜，就是最愛台灣嗎?這讓民眾覺得非常的荒謬。

另外，民進黨前立委高嘉瑜則質疑蔣萬安的市政活動，都只有邀請國民黨立委？是否公器私用疑慮？蔣萬安說，他的市政活動都是公開資訊、公開的行程，也都歡迎不分黨派、各級的民意代表前來，所以他也很希望民進黨的民意代表、立法委員能夠更關注北市的各項市政建。