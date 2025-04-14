星期評論／自陷共諜案 綠抹紅蔣市府踢鐵板

台北市議會新會期開議，綠營全面上演「反共實境秀」，但民進黨府院黨深陷共諜案，綠議員慘遭市長蔣萬安「嘴巴講反共、實際養共諜」反殺，質詢片段在網路上瘋傳，還有綠營議員臉書被灌爆，抹紅不成反踢鐵板，成了「大型翻車秀」。

綠營以羞辱式抹紅在北市分進合擊，第一條戰線從市府內部審查，包括箝制北一女教師區桂芝的言論自由，連行之有年的議會赴上海考察交流，即便有陸委會核備，還沒回國前市府內部就遭調查局「關切」，國家機器助攻意味濃厚。

第二條戰線就是在議會全力抹紅，多名綠議員蓄意以「蔣家DNA」大作文章，拿出前總統蔣中正遺囑、蔣經國日記，要蔣「聽阿公、阿祖的話」。

議員簡舒培更是逼問「哪一國家要消滅中華民國」？蔣萬安強硬回應「要消滅中華民國就是民進黨和共產黨」，以「民進黨就是共產黨走狗」立論痛擊，加上翌日吳釗燮時任外交部長的助理因共諜案被收押，蔣萬安一語成讖，綠營想抹紅卻徹底翻車，簡舒培臉書被數千則留言灌爆，眾人嘲諷「被蔣萬安KO」。

新會期才剛開始，就淪為意識型態口水戰，對市政毫無建樹，經此一役，議員應該好好思考回歸市政。

綠營也該嚴肅面對，府院黨已有至少五人涉共諜案，賴清德主政下綠營成「共諜窩」，若地緣衝突不幸爆發，會有多少綠共諜出賣台灣？