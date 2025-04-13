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謝龍介助陣民眾黨宣講 諷綠營涉共諜案如「蟑螂群居」：做賊喊抓賊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台灣民眾黨「人民要當家」全民問政宣講台南場，今下午在永康大灣凌霄寶殿武龍宮廟埕開講，民眾黨也邀集國民黨立委謝龍介登台助講，謝也高喊「明年11月選舉，民眾黨市議員最少要上5席」。圖／翻攝民眾黨直播畫面
台灣民眾黨「人民要當家」全民問政宣講台南場，今下午在永康大灣凌霄寶殿武龍宮廟埕開講，民眾黨也邀集國民黨立委謝龍介登台助講，謝也高喊「明年11月選舉，民眾黨市議員最少要上5席」。圖／翻攝民眾黨直播畫面

台灣民眾黨「人民要當家」全民問政宣講台南場下午在永康大灣凌霄寶殿武龍宮廟埕開講，與民進黨3月舉辦「人民是頭家」宣講會同一場地，較勁意味濃厚，民眾黨也邀國民黨立委謝龍介登台助講，謝高喊，明年11月選舉，民眾黨市議員最少要上5席。

謝龍介開場先問群眾，「民進黨說你們是台灣頭家，真的嗎？」，他說，民進黨把6兆6千億台幣拿去投資美國、買美貨，有問身為頭家的人民嗎？美國課徵關稅前，民進黨政府自己就先嚇死，讓台積電、聯電接連到美國投資，各行各業都去，未來年輕人前途也都「去了了」。

謝龍介也自嘲說，「我有像共匪嗎？民眾黨有像共匪嗎？」，藍白兩黨在國會提建議，就被民進黨汙衊為共匪，果不其然竟是「做賊喊抓賊」，民進黨一連被抓出4、5名匪諜，許多更是資深黨員。

謝龍介更以蟑螂群居比喻，家中若發現1隻蟑螂，代表內部有一巢蟑螂，直問「有沒有要處理」，他也說，民進黨身為執政黨可掌握最多機密資料，相信匪諜都在民進黨，然而民進黨卻「白白布染甲烏」，這幾個月來一直被打成共匪，真的忍不下去。

謝龍介提到，去年總統大選賴清德總統僅40%得票率，台灣有60%人民沒有投他，但人民也沒有罷免賴，更要賴清德好好做事，反觀新竹市長、宜蘭縣長、各藍白立委等許多都是得票率50%以上當選，卻要面臨罷免，「當家鬧事、選輸起痚呴」，這樣的執政黨就該讓其好好反省。

針對2026年台南市長選舉，謝龍介說，國民黨尚未提名，自己也還沒打算宣布，不過明年11月選舉，民眾黨籍市議員最少要有5席當選；他強調，自己「敢衝敢拚不怕疼」，也會全力相挺民眾黨，也號召台南人一起來改變，喊出「4年改變台南市，後面交給民眾黨來打拼」，承諾未來當選市長的話，就會開直播與市民討論市政，讓民眾一起當市長。

共諜 民進黨 謝龍介

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