涉共諜案開除黨籍+1 民進黨：5案月底前一併處理絕不寬貸

民進黨宜蘭縣黨部今（13日）開除涉犯共諜的吳釗燮前秘書何仁傑黨籍，民進黨中評會主委賴瑞隆表示，目前已有5案，各地方黨部都已開除其黨籍，一旦滿足法定15天的申訴期，中評會會立即開會，依照地方黨部建議全數開除，絕不寬貸；這5案發生時間都很接近，中評會會一併處理。

檢調偵辦綠營共諜案，繼立法院前院長游錫堃助理盛礎纓、總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典特助黃取榮之後，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑也被查出涉犯國安法，遭收押禁見。

包含宜蘭縣黨部在內的各地方黨部，陸續開除，何仁傑案為最新一案。

賴瑞隆表示，沒有政黨和國人會支持共諜案，民進黨也絕不寬貸，中評會尊重當事人有15天申訴期的程序，也會尊重地方黨部意見，一旦15天申訴期滿，中評會將立即開會，依照地方黨部建議全數開除黨籍，絕不寬貸。

在宜蘭縣黨部宣布後，賴瑞隆說，這5案時間點都很接近，中評會會一次把所有案子都處理掉，不會分多次處理，時間點應該會落在月底前。