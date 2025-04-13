影／民眾黨遭指勾結北京 黃國昌批綠無恥：搞半天共匪全在民進黨

民眾黨主席黃國昌下午斥責民進黨政府要求大家共赴國難，卻抹黑提出批評的人都是中共同路人，「搞了半天所有的共匪全部在你們民進黨裡面，從總統府到外交部到立法院全面淪陷」、「你們到底知不知道廉恥怎麼寫啊？真的是無恥到一個沒有下線的程度」。

民眾黨「人民要當家」宣講下午直搗總統賴清德政治本命區台南，選在上月底民進黨「人民是頭家」宣講同一地點永康區大灣武龍宮，現場支持者高喊賴清德下台，較勁拚場意味濃厚。

黃國昌在演講前受訪表示，民進黨秘書長林右昌「昨天不負責任的講民眾黨與北京勾結」，他又不客氣地請總統賴清德出來說清楚「這跟北京勾結？」黃國昌問了兩次，接著怒斥：「搞了半天所有的共匪全部在你們民進黨裡面，從總統府到外交部到立法院全面淪陷」、「你們到底知不知道廉恥怎麼寫啊？真的是無恥到一個沒有下線的程度」。

他說，最近爆出來的在國安會秘書長吳釗燮旁邊、吳提拔超過10年的人從國安會帶到總統府帶到外交部，結果6年的期間台灣搞掉了8個邦交國，「有非常多的情報怎麼在斷掉以前老共都已經掌握？原來匪諜就在吳釗燮旁邊」，已經這麼嚴重了，結果現在還不出來面對，躲起來發一個避重就輕的聲明，只是要繼續欺騙台灣人民，我希望賴清德總統出來說清楚講明白，「吳還適任國安會秘書長嗎？把共諜帶到政府高層的人，現在被羈押了，整個賴清德政府上上下下沒有人要出來負責」。

他說，絕大多數台灣人民感受到的是，民進黨政府從不把人民當頭家，當人民頭家給了兩兆9千多億，民進黨政府手握著史上最高預算，竟還繼續在哭窮說沒錢施政，但絕口不提過去這幾年的貪腐。民進黨政府的浪費，到底納稅錢浪費掉了多少？必須清楚跟台灣人民報告。