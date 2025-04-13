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綠營共諜連環爆 游淑慧喊徹查「他」：民進黨內是否有更大上線？
國安會秘書長吳釗燮在任外交部長期間的辦公室秘書何仁傑，涉共諜案收押禁見。國民黨議員游淑慧今在臉書說，何仁傑算是民進黨「嫡系中的嫡系」。她質疑民進黨內是否有更大上線，協助對岸吸收幕僚或黨公職？
游淑慧說，根據媒體報導，何仁傑當年就讀東吳政治所時，就是前立委羅致政指導論文的學生；羅2012年參選立委，何就開始助選羅致政；後來蘇貞昌當黨主席，何又進入黨中央政策會，當時政策會執行長就是吳釗燮，除政策會研究工作，還身兼吳的行政秘書。
媒體也報導，蔡英文2016年率民進黨重返中央執政後，何仁傑就一路跟著吳釗燮，進入政府核心單位。但問題來了，何從就學到就業「幾乎一路深受民進黨栽培」，都在黨公職。
游淑慧今則提出兩點質疑，第一，何是什麼時期就被吸收？是透過什麼管道被陸方吸收？民進黨內是否有更大的上線，在協助對岸吸收民進黨幕僚或黨公職？
第二，之前曾爆出羅致政會偷錄高層對話，甚至包括偷錄蔡英文總統、蘇貞昌院長的對話。這件事的真假過去國安單位似乎沒有追查到底，現在她覺得應要認真追查：羅致政到底有沒有偷錄高層音？如果有，他的用途、目的是什麼？
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