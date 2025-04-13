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「神秘黨員」何仁傑涉共諜案 民進黨宜縣黨部火速開除黨籍

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「神秘黨員」何仁傑涉共諜案 民進黨宜縣黨部火速開除黨籍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑涉嫌共諜案，被收押禁見，何仁傑是宜蘭人，地方上幾乎無人聽過這號「神秘人物」，宜蘭縣黨部今天決議開除其黨籍。本報資料照片
國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑涉嫌共諜案，被收押禁見，何仁傑是宜蘭人，地方上幾乎無人聽過這號「神秘人物」，宜蘭縣黨部今天決議開除其黨籍。本報資料照片

共諜案連環爆，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑因觸犯《國安法》遭羈押禁見。據了解，何仁傑是宜蘭人，黨齡13年，民進黨宜蘭縣黨部今天緊急召開臨時會議，決議「除名」最重處分，除了開除黨籍，永遠不得再入黨。

何仁傑在地方上行徑神秘，宜蘭民進黨資深黨員幾乎都沒有聽過這號人物，縣黨部今天下午召開執行委員會及評議委員會聯席會議，被通知開會的執評委感到一頭霧水，縣黨部開會結束後證實，開除何仁傑黨籍。

縣黨部主委邱嘉進會後宣布，針對黨員何仁傑涉嫌違反《國家安全法》一案，有鑑於其行為已嚴重損害民進黨聲譽，經執評兩會審慎評估並一致通過，決定即刻開除何仁傑黨籍。

邱嘉進指出，何男目前正接受司法機關偵辦，根據檢調掌握的初步事證，其涉案內容與民進黨一貫主張的自由民主、人權法治核心價值相悖，為維護紀律與形象，對違法失德行為的零容忍態度，黨部依法啟動黨紀程序，並將該案移送中央評議委員會。

黨部評召謝燦輝強調，政黨作為民主制度的重要基礎，有責任以最高標準自律自清，這次事件雖為個別行為，卻已造成社會廣泛關注與不安，黨部將持續配合相關調查，絕不容姑息包庇，堅持依法辦理、以黨紀自清，「除名」永不得再入黨。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，縣黨部今天緊急召開臨時會議，決議對何仁傑「除名」最重處分，除了開除黨籍，永遠不得再入黨。本報資料照
民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，縣黨部今天緊急召開臨時會議，決議對何仁傑「除名」最重處分，除了開除黨籍，永遠不得再入黨。本報資料照

共諜 民進黨

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