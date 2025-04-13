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心腹淪共諜、任內斷交8國 黃國昌轟吳釗夑下台：無恥嘆為觀止

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心腹淪共諜、任內斷交8國 黃國昌轟吳釗夑下台：無恥嘆為觀止

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
圖為賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）。本報資料照片
圖為賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）。本報資料照片

國安會秘書長吳釗燮前助理捲入共諜案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，綠營才是中共同路人的大本營，然而面對心腹淪為共諜，吳釗燮只透過聲明輕描淡寫，沒有對國家表達歉意，更沒有展現任何擔當，在外交部長任內斷交8國，無恥到這種程度令人嘆為觀止，唯一能負責任的方式就是下台。

台北地檢署持續偵辦共諜案，近日約談吳釗燮前助理何仁傑，吳釗燮辦公室昨天發表聲明，支持司法不分黨派、不問身分，毋枉毋縱且依法嚴辦。

黃國昌稍早在臉書發文表示，民進黨為了遮掩貪腐無能，動輒無的放矢抹紅批評者為中共同路人，最近從總統府、中央黨部到立委辦公室，民進黨接連爆發共諜案，國人也才驚覺綠營是中共同路人的大本營。

黃國昌指出，外交部前部長、現任國安會秘書長吳釗燮一路提拔，長年伴其左右的親信何仁傑，昨天因為涉嫌共諜案遭到羈押禁見，然而面對心腹淪為共諜，吳釗燮只透過辦公室發表清描淡寫的聲明，沒有對國家與人民表達歉意，更沒有展現任何擔當。

黃國昌再指，2016年民進黨完全執政以後，吳釗燮形同肩負國安及外交重責，一路帶著何仁傑進出國安會、總統府與外交部，一舉一動長期暴露在中共的眼皮底下，吳釗燮竟然還毫無自覺，難怪擔任外交部長6年，期間斷了8個邦交國，資訊屢屢在斷交前就被中共精準掌握。

黃國昌質疑，如今發生如此嚴重的國安醜聞、傷害國家外交利益，吳釗燮豈能繼續擔任國安會秘書長，還是民進黨的標準就是打算裝沒事，等到輿論風頭過後再轉頭向社會說「匪諜就在你身邊」，無恥到這種程度讓人嘆為觀止，吳釗燮唯一能負政治責任的方式就是下台。

共諜 吳釗燮 民進黨 黃國昌

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