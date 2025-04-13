涉共諜案黨員連環爆 民進黨中評會：火速開除黨籍絕不寬貸
國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案，已遭收押禁見。民進黨中評會主委賴瑞隆今天說，有黨員涉及共諜行為，是政黨乃至全體民眾皆不能接受的事，民進黨將採取最嚴厲的處理方式，絕不寬貸。
民進黨陸續爆出有黨員涉共諜案，遭地方黨部除名，並報黨中央處分。
賴瑞隆今天向媒體指出，有黨員涉及共諜案，這是政黨、也是全國人民所不允許的，民進黨決定採取最嚴厲的處理方式，也就是說，地方黨部處理完畢後，在15天申訴期結束，送到中評會後，會立即開會，立即開除黨籍，絕不寬貸，絕對用最短時間嚴厲處置。
賴瑞隆說，呼籲中共不要再刻意滲透竊取台灣機密，影響台灣國家安全，這只會讓台灣人民更加厭惡、反對。
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