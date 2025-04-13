共諜目前層級低 專家：未來恐接觸高官

「在台共諜有可能經手高層級機密資訊，未來還可能成為高官，因此不可小覷。」學者林穎佑13日針對近來多起共諜案受訪時指出，情報戰是長期作戰，共諜有可能是未來高官叛變的接觸對口。學者蘇紫雲則提醒，目前公務機關僅在任職前查核聘用人員安全背景，若任職後有接觸機密資訊，在職期間也要定期查核。

多起基層共諜遭揭發

近來多起共諜案爆發，包括前立法院長游錫堃的助理盛礎纓、總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典的特助黃取榮，與國安會秘書長吳釗燮任外交部長期間的助理何仁傑，都遭到調查或收押。

有人認為，目前揭露的共諜大多是較低層級助理或機要人員，加上台灣作為民主國家，許多軍事與外交資訊並非秘密，共諜要獲取極機密的資訊為害國家應該不易。

恐接觸未來高官

對此，淡江戰略所助理教授林穎佑受訪時表示，目前被吸收的共諜雖然是低階官員居多，但有可能在處理文書或是傳遞訊息的時候接觸到高階機密，不是說職位低階就沒有涉及。另外，相關共諜的同僚或部屬有可能未來會晉升成高階官員，這些未來高官人選就有可能成為未來對接的窗口。

國安院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時指出，目前共諜範圍包括軍事、各機關與政府高層的機要人員，會造成潛在威脅，因為在不同機關的共諜有助敵方拼湊情報拼圖，透過資訊不斷拼湊，就可以大致了解政府可能的政策。

建立任職查核機制

蘇紫雲提醒，我國的安全查核機制有待進一步加強，共諜容易透過學長、學弟制，或是從中央層級擴散出去。他指出，目前以《公務人員服務法》規定為一般查核與特殊查核，但裡面的制度性盲點是，需要查核僅在任職時查核，該人員任職後是否會有安全狀況的改變，需要進行後續追蹤。

因此他建議參考其他國家，接觸機密、極機密資訊的人員，需要定期查核是否有被吸收的狀況，例如每1到2年就要進行查核，還有要多運用測謊機，把相關安全漏洞降到最低。

林穎佑也強調，如今情報作戰不會只看當下，也要看該共諜接觸的對象與軍官或相關人員未來的可能發展。

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